La Notte Bianca dell’Aglianico del Vulture accende l’estate di Rionero, sabato 25 luglio.

Il vino come ambasciatore del territorio, la musica come linguaggio universale e il gusto come esperienza da condividere. Sabato 25 luglio Rionero in Vulture ospiterà la Notte Bianca dell’Aglianico del Vulture, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate lucana, capace di trasformare il centro storico in un grande palcoscenico dedicato all’enogastronomia, alla cultura e all’intrattenimento.

L’edizione di quest’anno assume un significato ancora più speciale: il Vulture e il Conegliano Valdobbiadene hanno infatti conquistato congiuntamente il titolo di Capitale Italiana del Vino 2026/2027, avviando un percorso di collaborazione e valorizzazione reciproca tra due dei territori vitivinicoli più rappresentativi del Paese. Dopo l’ospitalità riservata al Vulture durante le iniziative promosse nel territorio veneto, sarà ora il Conegliano Valdobbiadene a essere protagonista della Notte Bianca di Rionero, in uno scambio che celebra il vino come strumento di dialogo, promozione e crescita condivisa.

Con il tema “La Notte del Vino, del Gusto e della Musica”, l’evento accompagnerà cittadini e visitatori in un percorso tra degustazioni, spettacoli, concerti, iniziative culturali e momenti di convivialità, valorizzando il patrimonio vitivinicolo del Vulture e le produzzioni di eccellenza del territorio.

La manifestazione prenderà il via alle ore 19:00 in Piazza XX Settembre con l’apertura degli stand dedicati all’Aglianico del Vulture, alla Casa del Prosecco Conegliano Valdobbiadene e ai prodotti tipici locali. Lo spazio dedicato al celebre territorio delle colline venete, ospite della manifestazione, offrirà ai visitatori la possibilità di conoscere e degustare il Prosecco Superiore DOCG, simbolo di un’eccellenza italiana che condivide con il Vulture il prestigioso riconoscimento di Capitale Italiana del Vino.

Alle 19:15 le Scuderie di Palazzo Fortunato ospiteranno una lezione guidata sul Prosecco Conegliano Valdobbiadene, curata dagli ospiti del territorio veneto. L’incontro rappresenterà un’occasione di approfondimento dedicata alla storia delle bollicine italiane, alle tecniche di degustazione e agli abbinamenti gastronomici, offrendo anche un interessante confronto tra il Prosecco Superiore DOCG e l’Aglianico del Vulture, nel segno dello scambio culturale tra le due Capitali del Vino.

Spazio anche alla creatività con “AperiVino”, in programma dalle 19:30 nei bar e nelle attività aderenti. Ogni locale proporrà un aperitivo originale realizzato con vini delle aziende locali e prodotti tipici del territorio. Il pubblico potrà inoltre decretare il “Miglior Aperitivo della Notte Bianca” attraverso una votazione sui canali social della Pro Loco.

Alle 20:30 Villa Catena ospiterà “Il Vino Fa Buon Sangue”, iniziativa curata dall’associazione Memoriae che unirà sport, benessere e salute attraverso dimostrazioni di fitness, arti marziali e attività motorie, promuovendo uno stile di vita equilibrato.

Dalle 21:00 prenderà il via la Cena Diffusa con menù dedicati, piatti della tradizione, percorsi enogastronomici e street food proposti dai ristoranti e dagli stand presenti lungo il percorso della manifestazione.

La musica sarà protagonista per tutta la serata. Palazzo Fortunato, Fontana Grande e Fontana dei Morti ospiteranno raffinati salotti musicali con arpa, violino e voce dal vivo, mentre dalle 22:00 il centro cittadino sarà animato da cover band, gruppi emergenti, rock band, musica italiana e set acustici distribuiti nelle piazze e nei locali aderenti.

Alle 23:00 Piazza XX Settembre si trasformerà nella pista da ballo della “HIT 90”, il party dedicato ai grandi successi degli anni Novanta, che accompagnerà il pubblico fino all’1:00. Dall’1:00 alle 3:00 Piazza Fontana Grande ospiterà l’After Party, il gran finale della Notte Bianca che continuerà ad animare la città fino alle prime ore del mattino.

La Notte Bianca dell’Aglianico del Vulture si conferma così un appuntamento capace di promuovere il vino simbolo del territorio, sostenere le attività economiche locali e raccontare l’identità del Vulture attraverso un programma che intreccia tradizione, cultura, gastronomia e spettacolo, rafforzando al tempo stesso il dialogo con il Conegliano Valdobbiadene nell’ambito del percorso condiviso di Capitale Italiana del Vino 2026/2027.

Una lunga notte da vivere tra calici, sapori, musica e incontri, nel cuore di Rionero in Vulture, dove il vino diventa il filo conduttore di un’esperienza che celebra l’autenticità, l’ospitalità e la collaborazione tra due grandi territori del vino italiano.