“La Cura”, il murale di Vincenzo Del Vecchio: a Senise un’opera che trasforma il ricordo in speranza

In occasione del quarantennale della frana che colpì Senise il 26 luglio 1986, è stato presentato ufficialmente “La Cura”, il murale realizzato dall’artista Vincenzo Del Vecchio. Un’opera dal forte valore simbolico, nata per custodire la memoria delle vittime e trasformare il dolore del passato in un messaggio di speranza, vicinanza e rinascita.

Il murale rappresenta un omaggio alla comunità di Senise e a quanti furono segnati da quella tragedia. Attraverso il linguaggio universale dell’arte, “La Cura” invita a non dimenticare, ma anche a guardare al futuro con consapevolezza e fiducia, riaffermando il valore della memoria come patrimonio condiviso.

L’opera si propone come un luogo di memoria collettiva, capace di unire passato e futuro in un unico racconto fatto di resilienza e solidarietà. Un messaggio che va oltre il ricordo dell’evento, sottolineando come una comunità che conserva viva la propria memoria sia anche una comunità che continua a prendersi cura della propria storia, delle proprie radici e delle persone che ne fanno parte.

Con “La Cura”, Senise aggiunge un nuovo simbolo al proprio patrimonio culturale e identitario: un’opera che parla al presente e alle future generazioni, ricordando che anche dalle ferite più profonde può nascere un segno di speranza e di rinascita.