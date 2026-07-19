Giornalista sportivo ucciso e dato alle fiamme a Eboli: indagini senza sosta per chiarire il movente

Proseguono a ritmo serrato le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Salerno, per fare luce sull’omicidio di Luigi “Luca” Esposito, 53 anni, giornalista sportivo trovato senza vita e carbonizzato nelle campagne di Eboli.

Gli investigatori stanno ricostruendo il percorso compiuto dalla vittima nelle ultime ore prima della morte. L’ultimo contatto noto dell’uomo risalirebbe alla serata di venerdì. Parallelamente vengono analizzati ogni aspetto della sua vita privata e dell’attività professionale, nel tentativo di individuare il possibile movente di un delitto caratterizzato da una violenza particolarmente brutale.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, Esposito sarebbe stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco prima che il corpo venisse cosparso di liquido infiammabile e dato alle fiamme.

Il giornalista, iscritto all’Ordine dei pubblicisti, non aveva mai seguito vicende di cronaca nera o giudiziaria. Un elemento che, al momento, porterebbe gli investigatori a escludere un collegamento diretto con ambienti criminali legati alla sua attività professionale.

Da anni Esposito raccontava soprattutto il calcio locale ed era conosciuto per il suo carattere diretto e per le sue opinioni spesso fuori dagli schemi, che in passato avevano generato discussioni con alcuni ambienti del tifo. Tuttavia, gli inquirenti ritengono al momento poco probabile che contrasti legati al mondo sportivo possano aver portato a un gesto così estremo.

I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze di amici, colleghi e conoscenti per ricostruire il quadro delle frequentazioni e delle relazioni personali del giornalista.

Il ricordo del direttore di OttoChannel: “Una voce controcorrente, mai banale”

La notizia della morte di Luca Esposito ha profondamente colpito il mondo dell’informazione sportiva. Il direttore di OttoChannel, Pierluigi Melillo, ha espresso dolore e sgomento per la tragica fine del giornalista, che collaborava con l’emittente come opinionista.

“Luca è stato un collaboratore prezioso – ha dichiarato Melillo – una presenza sicuramente controcorrente, ma sempre capace di esprimere idee originali e con coraggio, soprattutto nel raccontare il calcio”.

Il direttore dell’emittente ha ricordato anche il rapporto umano e professionale costruito negli anni, sottolineando come Esposito fosse destinato a ricoprire un ruolo importante nella nuova stagione televisiva, con una presenza di rilievo nelle trasmissioni dedicate al calcio.

“Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di dolore e auspichiamo che gli investigatori possano arrivare presto alla verità, individuando i responsabili di questa tragedia”, ha aggiunto Melillo.

Il dolore dei colleghi: “Un uomo diretto, difficile pensare a un legame con il suo lavoro”

Anche tra i colleghi resta forte lo sgomento per la modalità con cui il giornalista è stato ucciso. Chi lo conosceva lo descrive come una persona schietta, abituata a difendere le proprie opinioni e a confrontarsi apertamente, soprattutto sui temi sportivi.

Molti escludono che l’origine del delitto possa essere collegata alla sua professione giornalistica, considerando che il suo lavoro era concentrato principalmente sul calcio e non su temi giudiziari o di cronaca.

Esposito non era sposato e non aveva figli. Originario di Nocera Inferiore, negli ultimi tempi avrebbe vissuto nella Valle dell’Irno. Il luogo del ritrovamento, nelle campagne di Eboli, non sembrerebbe invece essere collegato a particolari legami personali o professionali della vittima.

Le indagini proseguono per ricostruire ogni dettaglio della vicenda e individuare chi abbia voluto mettere fine alla vita del giornalista.