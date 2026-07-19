Billy Cobham torna a Roma: il maestro della batteria porta sul palco il tour di Time Machine

Il grande batterista jazz Billy Cobham sarà protagonista della serata del 21 luglio alla Casa del Jazz di Roma, nell’ambito della rassegna estiva della storica location capitolina.

Considerato uno dei più influenti percussionisti della scena internazionale, l’artista statunitense di origini panamensi, oggi ottantaduenne, presenterà dal vivo i brani del suo più recente progetto discografico, “Time of My Life”, pubblicato nell’aprile scorso e al centro del tour Time Machine.

Ad accompagnarlo sul palco di Villa Osio ci sarà una formazione composta da Victor Cisternas al basso, Rocco Zifarelli alla chitarra, Gary Husband alle tastiere, Bjorn Arko al sassofono, Antonio Baldino alla tromba e Andrea Andreoli al trombone.

La carriera di Billy Cobham decollò all’inizio degli anni Settanta con la Mahavishnu Orchestra, il celebre gruppo fondato insieme al chitarrista John McLaughlin.

Prima ancora aveva già condiviso il palco e lo studio di registrazione con protagonisti del jazz come Horace Silver e George Benson, prendendo parte anche alle incisioni di “Bitches Brew”, il rivoluzionario album di Miles Davis che ha segnato la storia della musica contemporanea.

Nel 1973 pubblicò “Spectrum”, il suo primo album da solista, considerato ancora oggi un capolavoro della fusion e una pietra miliare della sua lunga carriera artistica.

Nel corso dei decenni ha inoltre collaborato con numerosi musicisti di fama mondiale, tra cui Peter Gabriel e i Grateful Dead, consolidando il proprio ruolo tra i più grandi batteristi della storia del jazz e della fusion.