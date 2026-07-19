Antonelli conquista Spa e allunga nel Mondiale: Ferrari sul podio con Leclerc e Hamilton

Kimi Antonelli firma un’altra impresa nel Gran Premio del Belgio e conquista una preziosa vittoria sullo storico circuito di Spa-Francorchamps, rafforzando la propria leadership nel Mondiale di Formula 1.

Il giovane pilota italiano della Mercedes trionfa al termine di una gara ricca di colpi di scena, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e alla Red Bull di Max Verstappen. Quarta l’altra Rossa di Lewis Hamilton, protagonista di una gara in rimonta nonostante una penalità.

La corsa si accende fin dal via. Scattato dalla pole position, Antonelli difende con determinazione la prima posizione dagli attacchi di Verstappen, mentre alle loro spalle arriva subito il colpo di scena: George Russell è costretto al ritiro dopo un contatto con Hamilton nelle prime fasi della gara.

Leclerc approfitta della situazione per portarsi nelle posizioni di vertice con una brillante manovra ai danni dell’olandese, mentre l’ingresso della safety car rimescola momentaneamente le carte.

Dopo la ripartenza il monegasco resta in lotta per il successo, sostenuto anche da una strategia favorevole durante la fase di virtual safety car, che gli consente di ritrovarsi davanti ad Antonelli dopo la sosta ai box.

Negli ultimi giri, però, il pilota bolognese sfrutta l’elevata competitività della sua Mercedes, recupera rapidamente il distacco e piazza il sorpasso decisivo a dieci tornate dalla bandiera a scacchi, andando così a conquistare il suo primo successo a Spa.

Hamilton chiude in quarta posizione dopo una gara movimentata. Il sette volte campione del mondo ha dovuto scontare cinque secondi di penalità per il contatto con Russell al via ed è finito sotto osservazione anche per un episodio durante il pit stop, quando ha sfiorato un meccanico Ferrari, rimasto fortunatamente illeso.

Con questo successo Antonelli consolida il primato nella classifica iridata, portando il proprio vantaggio a 45 punti su Hamilton e a 50 sul compagno di squadra Russell. Inoltre raggiunge le sei vittorie in Formula 1 ottenute da Riccardo Patrese, diventando il secondo pilota italiano più vincente nella storia del Circus, alle spalle soltanto di Alberto Ascari.

Al termine della gara il pilota Mercedes ha espresso tutta la propria soddisfazione: «È bellissimo tornare sul gradino più alto del podio dopo alcune gare complicate. La sfida con Leclerc è stata intensa e corretta. Abbiamo sempre avuto il potenziale, ora dobbiamo continuare su questa strada e sfruttare ogni occasione».

Grande entusiasmo anche da parte dell’Automobile Club d’Italia. Il presidente Geronimo La Russa ha elogiato la prestazione di Antonelli, sottolineando come il giovane talento continui a rappresentare al meglio il motorsport italiano, insieme all’ottimo risultato ottenuto dalla Ferrari con Charles Leclerc.