Agricoltura, Giordano (UGL Matera): “Il Metapontino e la provincia di Matera meritano risposte concrete

Su gradito invito dell’Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, il Segretario Provinciale dell’UGL Matera, Pino Giordano, ha partecipato agli importanti appuntamenti istituzionali che hanno visto la presenza in Basilicata del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, accompagnato dal Presidente di Acque del Sud, Luigi Decollanz, nel corso della visita alla diga di Montecotugno e successivamente al convegno dedicato al ruolo strategico dell’agricoltura quale motore di crescita economica e sociale della Basilicata. Nel corso degli incontri, Giordano ha avuto l’onore di portare al Ministro e alle autorità presenti i graditi saluti del Segretario Generale dell’UGL, Paolo Capone, confermando la piena vicinanza della Confederazione ai lavoratori, agli agricoltori e alle imprese della Basilicata. L’intervento del Segretario Provinciale dell’UGL Matera è stato interamente dedicato alle difficoltà che quotidianamente vivono gli agricoltori della provincia di Matera e dell’intero Metapontino, un territorio che rappresenta uno dei principali poli produttivi del Mezzogiorno ma che continua a confrontarsi con criticità strutturali che richiedono interventi urgenti e una programmazione stabile.

“L’agricoltura – ha dichiarato Giordano – non rappresenta soltanto un comparto economico, ma costituisce identità, occupazione, coesione sociale e futuro per migliaia di famiglie lucane. Abbiamo ritenuto doveroso rappresentare al Ministro le preoccupazioni degli imprenditori agricoli e dei lavoratori del territorio, che ogni giorno affrontano enormi sacrifici legati ai costi di produzione, alla gestione della risorsa idrica, ai cambiamenti climatici, alle difficoltà infrastrutturali e alla necessità di garantire maggiore competitività alle nostre aziende.”

Per l’UGL Matera, il Metapontino continua a rappresentare una delle aree agricole più importanti dell’intero Sud Italia e necessita di una strategia di lungo periodo capace di mettere al centro investimenti, innovazione, tutela delle produzioni di qualità, semplificazione amministrativa, infrastrutture moderne e una gestione efficiente della risorsa acqua, elemento imprescindibile per garantire continuità produttiva e redditività alle imprese. Giordano ha inoltre evidenziato come il lavoro agricolo debba continuare ad essere sostenuto attraverso politiche che favoriscano nuova occupazione stabile, la valorizzazione delle competenze, il ricambio generazionale e la permanenza dei giovani nelle aree rurali.

“L’obiettivo – prosegue Giordano – deve essere quello di costruire una Basilicata sempre più competitiva, capace di trattenere i propri giovani, creare nuove opportunità occupazionali e sostenere concretamente le imprese che investono nel territorio. Servono certezze, programmazione e una forte sinergia istituzionale affinché il comparto agricolo possa continuare ad essere il principale motore dello sviluppo economico regionale.”

Il Segretario Provinciale dell’UGL ha espresso apprezzamento per l’attenzione che il Governo nazionale e la Regione Basilicata stanno riservando alle grandi infrastrutture strategiche, a partire dalla diga di Montecotugno e dalla gestione della risorsa idrica, sottolineando come tali investimenti rappresentino un presupposto fondamentale per garantire sicurezza alle produzioni agricole, attrarre nuovi investimenti e rafforzare l’intero sistema economico lucano.

“Il sindacato – conclude Giordano – continuerà ad essere presente accanto ai lavoratori, agli agricoltori e alle imprese, portando nelle sedi istituzionali le esigenze reali del territorio. Il confronto con il Ministro Lollobrigida ha rappresentato un’importante occasione per ribadire che la provincia di Matera e il Metapontino hanno enormi potenzialità ma necessitano di risposte concrete, investimenti strutturali e politiche capaci di trasformare le criticità in opportunità di crescita, sviluppo e occupazione. L’UGL continuerà a fare la propria parte con spirito costruttivo, responsabilità e senso delle istituzioni, affinché il lavoro e l’agricoltura restino al centro delle politiche di sviluppo della Basilicata.”