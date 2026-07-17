Monopattini elettrici, raffica di controlli nel Materano: otto sanzioni per casco e “targhino” mancanti

Controlli a tappeto dei Carabinieri della Compagnia di Policoro sull’utilizzo dei monopattini elettrici nei comuni del Metapontino. L’attività, finalizzata a verificare il rispetto delle nuove norme introdotte per la sicurezza stradale, si è conclusa con otto sanzioni amministrative, tutte legate alla mancanza del contrassegno identificativo e all’assenza del casco protettivo.

Negli ultimi anni i monopattini elettrici hanno modificato profondamente la mobilità urbana, diventando un mezzo di trasporto sempre più diffuso per gli spostamenti brevi. Parallelamente, però, è aumentato anche il numero di comportamenti scorretti alla guida, come la circolazione sui marciapiedi, il mancato rispetto della segnaletica e delle precedenze, l’eccesso di velocità e l’assenza dei dispositivi di protezione individuale, con un conseguente incremento del rischio di incidenti.

Per contrastare questi fenomeni e garantire una maggiore sicurezza sulle strade, i militari hanno intensificato i controlli nei nove comuni di competenza della Compagnia di Policoro: Policoro, Scanzano Jonico, Nova Siri, Rotondella, Tursi, Valsinni, Colobraro, San Giorgio Lucano e Montalbano Jonico.

Le verifiche hanno riguardato in particolare il rispetto delle disposizioni entrate in vigore il 16 maggio 2026, che hanno introdotto l’obbligo del contrassegno identificativo, il cosiddetto “targhino”, e del casco protettivo per tutti i conducenti di monopattini elettrici.

Nel corso dell’operazione sono stati controllati otto monopattini, quattro dei quali condotti da minorenni. Al termine degli accertamenti, i giovani sono stati affidati ai rispettivi genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale. Tutti i mezzi ispezionati sono risultati privi del contrassegno identificativo e i conducenti viaggiavano senza casco, circostanze che hanno determinato l’elevazione di otto verbali.

L’Arma dei Carabinieri ha annunciato che i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane. Dal 16 luglio 2026, infatti, è entrato in vigore anche l’obbligo della copertura assicurativa per i monopattini elettrici, ulteriore misura introdotta per rafforzare la sicurezza della circolazione.

Le sanzioni previste dalla normativa sono particolarmente severe: chi circola senza assicurazione o senza il contrassegno identificativo rischia una multa compresa tra 100 e 400 euro, mentre per la guida senza casco è prevista una sanzione amministrativa da 50 a 250 euro.