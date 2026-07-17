Modena, uomo ucciso a coltellate nell’androne di un condominio: indagano i carabinieri

Un uomo italiano di età compresa tra i 30 e i 35 anni è stato trovato morto nelle prime ore della mattinata a Modena, dopo essere stato colpito mortalmente con diverse coltellate. Il corpo è stato rinvenuto nell’androne di un condominio in via Tignale del Garda.

A fare la drammatica scoperta sono stati alcuni residenti della palazzina, che hanno immediatamente lanciato l’allarme ai soccorsi e alle forze dell’ordine. All’arrivo dei sanitari, per la vittima non c’era ormai più nulla da fare.

Secondo le prime informazioni, l’uomo non abitava nello stabile in cui è stato trovato il cadavere, ma risiedeva in un’abitazione situata nelle vicinanze.

Sul luogo del delitto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’omicidio e individuare il responsabile. Gli investigatori stanno ascoltando una donna residente nel condominio, ritenuta in grado di fornire elementi utili all’inchiesta.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti vi è anche quella che il delitto possa essere maturato nell’ambito di vicende legate al traffico o allo spaccio di sostanze stupefacenti. Alcuni residenti hanno riferito di aver sentito una violenta lite intorno alle 5 del mattino, poco prima del ritrovamento del corpo.

Le indagini sono in corso e, al momento, nessuna pista viene esclusa.