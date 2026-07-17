Housing Universitario: tre nuovi studentati per il rilancio del centro storico di Potenza

Il Segretario cittadino di Forza Italia Potenza , consigliere Regionale Fernando Picerno e il Neo costituito Laboratorio Permanente per il Centro Storico di Potenza, rappresentato dalla coordinatrice Francesca Conte, accoglie con grande soddisfazione una notizia che rappresenta un risultato concreto e strategico per il futuro del cuore antico della città.

Grazie all’interlocuzione avviata dalla Regione Basilicata con l’ARDSU Basilicata, sarà possibile realizzare nel centro storico di Potenza tre nuovi studentati nell’ambito della misura Housing Universitario, promossa dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) per incrementare la disponibilità di alloggi nelle città universitarie e rispondere in maniera efficace alle esigenze della popolazione studentesca.

Si tratta di un traguardo particolarmente significativo perché coniuga due obiettivi fondamentali: da un lato il potenziamento dei servizi dedicati agli studenti universitari, dall’altro la concreta rivitalizzazione del centro storico cittadino.

L’insediamento delle nuove residenze universitarie contribuirà a generare una presenza stabile nel centro storico, favorendo la crescita delle attività commerciali, dei servizi, delle iniziative culturali e della socialità urbana. Una scelta che punta a restituire centralità a un’area della città che necessita di interventi capaci di produrre effetti duraturi e di innescare nuove dinamiche di sviluppo.

Merita particolare apprezzamento il grande impegno profuso dall’ARDSU Basilicata, che negli ultimi mesi ha avviato una strategia organica per rendere l’Università degli Studi della Basilicata sempre più attrattiva. Un percorso che trova pieno riscontro nella campagna di comunicazione “Studia in Basilicata”, con testimonial l’attore lucano Antonio Gerardi, nata per valorizzare la qualità dell’offerta formativa e dei servizi per il diritto allo studio, incentivando i giovani a scegliere di costruire il proprio percorso universitario nella nostra regione.

Come rappresentanza del Laboratorio Permanente riteniamo che il rilancio del centro storico debba passare attraverso politiche capaci di riportare persone, servizi e opportunità nel cuore della città. La realizzazione dei tre studentati rappresenta un investimento sul futuro di Potenza e un tassello fondamentale di una visione che mette al centro i giovani, il diritto allo studio e la rigenerazione urbana.

Esprimiamo pertanto il nostro apprezzamento per il lavoro svolto dalla Regione Basilicata e dall’ARDSU Basilicata, il cui dialogo istituzionale ha consentito di raggiungere un risultato di grande valore per l’intera comunità cittadina.

Francesca Conte

Coordinatrice del Laboratorio Permanente per il Centro Storico di Potenza