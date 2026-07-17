Davide Giannini nuovo difensore del Potenza Calcio

Potenza Calcio rende noto di aver acquisito, a titolo temporaneo dal Pescara Calcio, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore classe ’05 Davide Giannini.

Cresciuto nel settore giovanile del Pescara, Giannini ha trascorso la stagione 2024/25 al Pineto. Rientrato in biancazzurro, nella stagione 2025/26 ha collezionato quattro presenze complessive tra campionato di Serie B e Coppa Italia. Nell’ultima stagione è tornato al Pineto, sempre con la formula del prestito, dove, agli ordini di mister Tisci, ha totalizzato 11 presenze.

La società è lieta di formulare un caloroso benvenuto a Davide all’interno della famiglia rossoblù.