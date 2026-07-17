Al Castello di Monteserico il fascino del cinema muto: il 19 luglio arriva il cineconcerto “Mirabile Visione”

Il grande cinema muto incontra la musica dal vivo in uno dei luoghi più suggestivi del Medioevo lucano. Dopo l’appuntamento inaugurale di Lagopesole, domenica19 luglio, alle 20.30, il Castello di Monteserico di Genzano di Lucania ospiterà “Mirabile Visione – La musica a corte di Federico II”, secondo appuntamento della rassegna “Fantastico Cinema – immagini e musica dal Medioevo in Basilicata”, curata dalla Lucana Film Commission in collaborazione con la Fondazione Matera Basilicata 2019, nell’ambito del progetto “Fantastico Medioevo”, promosso dalla Presidenza della Giunta regionale della Basilicata e coordinato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019.

Protagonista della serata sarà la proiezione de “La Mirabile Visione” (1921) di Caramba (Luigi Sapelli), considerato il primo kolossal in costume dedicato a Dante Alighieri, all’Inferno e alla Vita Nova. Un’opera che rappresenta una delle più significative testimonianze del cinema italiano delle origini e che rivivrà attraverso l’esecuzione musicale dal vivo del Maestro Claudio Brizi.

Il musicista accompagnerà la proiezione con il suo prezioso Orgue à Célesta Mustel, costruito a Parigi nel 1897, uno dei pezzi più prestigiosi della sua collezione di rarissimi strumenti a tastiera, restituendo al pubblico l’atmosfera delle grandi sale cinematografiche del primo Novecento.

A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza sarà la presenza dell’attore, commentatore cinematografico e bonimenteur Carlo Cristofaro, che interpreterà dal vivo le didascalie e i testi del film, riproponendo una figura storica del cinema muto capace di accompagnare il pubblico nella lettura delle immagini. Durante la serata saranno proiettati gli episodi “Amor mi mosse”, “Anime crudeli”, “Anime affannate” e “Ultimo rifugio”, per una durata complessiva di circa sessanta minuti.

L’appuntamento conferma il percorso avviato dalla rassegna, che trasforma i castelli federiciani della Basilicata in luoghi di incontro tra patrimonio storico, musica e cinema, offrendo al pubblico occasioni di fruizione culturale capaci di valorizzare il territorio attraverso linguaggi artistici differenti ma profondamente connessi.

«Con il secondo appuntamento di Fantastico Cinema – dichiara la presidente della Lucana Film Commission, Margherita Romaniello – proponiamo al pubblico il racconto di un altro straordinario interprete di un Medioevo che continua a parlare al presente: Dante Alighieri. Protagonista della serata sarà Mirabile visione, prezioso film muto del 1921 proveniente dagli archivi della Cineteca Nazionale e proposto nella sua versione restaurata, una vera gemma della storia del cinema. A restituirgli nuova vita saranno le sonorità eseguite dal vivo dal maestro Claudio Brizi e la voce dell’attore e doppiatore lucano Carlo Crostofaro, in un dialogo tra immagini, musica e parola. La suggestiva cornice del Castello di Monteserico, a Genzano di Lucania, esalterà ulteriormente il fascino di questa esperienza, confermandosi luogo ideale per raccontare la ricchezza e la poliedricità del Medioevo fantastico».

Il calendario proseguirà il 20 agosto nell’atrio del Castello Pirro del Balzo di Venosa con il concerto “Anonima Frottolisti”, dedicato alle sonorità medievali eseguite con ghironda, cornetto e ribeca, seguito dalla proiezione del film “Il leone d’inverno” (1968) di Anthony Harvey.

La rassegna si concluderà il 26 agosto al Castello di Palazzo San Gervasio con “Da Giullare a poverello”, incontro dedicato alla figura di San Francesco nel cinema a ottocento anni dalla sua morte. Protagonista sarà Frate Simone Gastaldi, con incursioni nelle opere di Roberto Rossellini, Franco Zeffirelli e Liliana Cavani accompagnate dalle musiche di arpa e flauto. A seguire sarà proiettato “Francesco, giullare di Dio” (1950) di Roberto Rossellini.

Le proiezioni saranno introdotte dalla presidente della Lucana Film Commission, Margherita Romaniello, mentre i saluti istituzionali saranno affidati alla Regione Basilicata e alla Fondazione Matera Basilicata 2019. La direzione musicale della rassegna è curata dal Maestro Pasquale Menchise.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.