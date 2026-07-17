A Muro Lucano “ITINERE – Il cammino del mito”

Il mito torna a camminare tra i reperti attraverso le sale del Museo. Il 21 luglio 2026, il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano ospiterà “ITINERE – Il cammino del mito”, un’esperienza teatrale e culturale straordinaria che intreccia memoria, archeologia e narrazione.

Tra figure antiche, suggestioni classiche e linguaggi contemporanei, – spiega il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano in una nota – il pubblico sarà accompagnato in un percorso evocativo dove il patrimonio non resta immobile, ma prende voce, corpo e movimento.

Si tratta di un vero e proprio cammino nel mito, di un incontro con la memoria e di un modo del tutto nuovo di abitare il museo.

L’evento culturale vanta il percorso a cura di Sabrina Mutino, la drammaturgia di Salvatore Riggi e la partecipazione in scena di Dania Appolloni, Salvatore Riggi, Giorgia Lunghi, Marco Allegretti, Gabriele Planamente, Dalila Aprile e Claudia Peluso.

Considerato il numero limitato di posti per ciascun turno, per partecipare è necessario effettuare la prenotazione tramite il form disponibile al seguente link: https://forms.gle/iRWYWkxS8khTsXuB9