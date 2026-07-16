Volontariato, la Regione Basilicata finanzia 27 progetti
Pubblicato sul BUR l’avviso pubblico che prevede uno stanziamento di oltre 1,5 milioni di euro attraverso cui si realizzeranno 27 iniziative distribuite capillarmente nei nove Ambiti Socio Territoriali lucani per garantire una risposta omogenea ai bisogni delle comunità
È stato pubblicato sul BURB e sul sito della Regione Basilicata, nella sezione avvisi e bandi, l’avviso pubblico da 1.585.184,00 euro per il finanziamento di progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni iscritte al RUNTS.
“Uno stanziamento importante – dichiara l’assessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico – che prevede il finanziamento di 27 progetti complessivi distribuiti capillarmente in tutti i nove Ambiti Socio Territoriali lucani per garantire una risposta omogenea ai bisogni dei territori. Questo, frutto dell’accordo di programma per il triennio 2025/25027 siglato con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresenta un investimento mirato al benessere delle nostre comunità e alla coesione sociale della Basilicata”.
L’avviso si articola in tre specifiche linee di azione e diverse aree di intervento legate alle tre annualità dell’accordo. La Linea A è dedicata all’obiettivo 1 dell’Agenda 2030 “Porre fine ad ogni forma di povertà” e mette a disposizione oltre 453 mila euro. La Linea B riguarda l’obiettivo 3 dell’Agenda 2030 e stanzia più di 537 mila euro per la salute, l’inclusione delle disabilità e la prevenzione oncologica. La Linea C è centrata sull’obiettivo 5 dell’Agenda 2030 e destina circa 594 mila euro per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile.
“Si tratta di un lavoro sinergico e condiviso. Grazie anche al lavoro svolto dall’ufficio Sistemi di Welfare della direzione generale per la Salute e le Politiche della Persona – conclude l’assessore – le tre linee di azione sono state individuate insieme alle rappresentanze del terzo settore. Gli enti del terzo settore possono progettare partendo da questa base e da un’analisi rigorosa delle fragilità territoriali”.
Le domande di finanziamento possono essere presentate a partire da domani, venerdì 17 luglio, esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma Centrale Bandi del portale della Regione Basilicata, ed entro le ore 12 del prossimo 9 settembre 2026.