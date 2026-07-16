Sant’Arcangelo, grande partecipazione all’incontro sulla Misura SRD01 del CSR Basilicata: focus su innovazione e sviluppo delle imprese agricole

Una sala gremita di imprenditori agricoli, tecnici, giovani e amministratori ha fatto da cornice all’incontro pubblico dedicato alla presentazione della Misura SRD01 del Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) Basilicata 2023-2027, uno degli strumenti più attesi per sostenere gli investimenti nel comparto agricolo regionale.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Sant’Arcangelo in collaborazione con Regione Basilicata e Coldiretti Basilicata, ha rappresentato un’importante occasione di confronto sulle opportunità offerte dalla nuova programmazione regionale ed europea, con particolare attenzione agli interventi destinati a favorire innovazione, digitalizzazione e competitività delle aziende agricole lucane.

Ad aprire i lavori è stato l’assessore comunale all’Agricoltura, Giuseppe De Marco, che ha ribadito il ruolo strategico del settore agricolo per il territorio.

«L’agricoltura continua a rappresentare uno dei pilastri della nostra comunità. Il nostro compito è fare in modo che ogni impresa agricola possa conoscere e cogliere le opportunità disponibili. Innovazione e tradizione devono procedere insieme per garantire un futuro alle nostre aziende e ai nostri giovani», ha dichiarato.

Sulla stessa linea il sindaco Vito De Filippo, che ha evidenziato l’importanza di portare sul territorio momenti di approfondimento dedicati agli strumenti di sostegno alle imprese

«Lo sviluppo di Sant’Arcangelo passa anche dalla capacità di valorizzare il nostro comparto agricolo. Avvicinare le imprese alle opportunità offerte dalla programmazione regionale ed europea significa promuovere una crescita fondata su innovazione, sostenibilità e qualità. È questa la direzione che vogliamo continuare a sostenere come Amministrazione», ha affermato il primo cittadino.

L’aspetto tecnico della misura è stato illustrato dal direttore generale del Dipartimento Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, Rocco Vittorio Restaino, che ha spiegato come la Misura SRD01 rappresenti una leva fondamentale per accompagnare le imprese agricole verso processi di modernizzazione.

«Le risorse del CSR Basilicata rappresentano un’opportunità concreta per sostenere aziende agricole sempre più moderne, sostenibili e competitive. Investire in tecnologie, innovazione e digitalizzazione significa rafforzare il sistema agricolo lucano e renderlo capace di affrontare le sfide dei mercati e dei cambiamenti in corso», ha sottolineato.

Nel corso dell’incontro, i funzionari regionali hanno illustrato nel dettaglio i requisiti della misura, fornendo chiarimenti sulle modalità di accesso ai finanziamenti e rispondendo alle domande degli imprenditori presenti, interessati a conoscere tempi, procedure e criteri per la presentazione delle domande.

La partecipazione numerosa ha confermato il forte interesse del mondo agricolo lucano verso le opportunità offerte dalla nuova programmazione del CSR Basilicata 2023-2027. L’appuntamento si è concluso con l’impegno condiviso di continuare a promuovere occasioni di informazione e confronto, affinché le imprese possano sfruttare al meglio gli strumenti messi a disposizione per investire in innovazione, sostenibilità e crescita, contribuendo allo sviluppo economico dell’intero territorio.