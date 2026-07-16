Protocollo d’Intesa tra Coni e Confindustria

“Nella giornata di ieri, il CONI Basilicata ha siglato un Protocollo d’intesa di grande rilievo con il Comitato Piccola Industria Confindustria Basilicata.

Un documento che mette lo sport al centro, volano di crescita culturale ed economica, ma anche uno strumento per consolidare il legame tra giovani, imprese e territorio.

Attraverso la sottoscrizione di questo protocollo – si legge in una nota del Coni Basilicata – prende il via una collaborazione della durata di 4 anni attraverso la quale saranno promossi convegni e attività culturali rivolti alle imprese associate e al mondo sportivo, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra questi due ambiti e favorire nuove opportunità di collaborazione”.

“Un accordo molto importante che testimonia ancora una volta la valenza del brand del CONI e allo stesso tempo il ruolo fondamentale delle relazioni – ha dichiara il Presidente del CONI Basilicata, Giovanni Salvia -. Siamo davvero soddisfatti di questo protocollo che segna un percorso di crescita del movimento sportivo che troverà, auspichiamo, sempre più sponda con il mondo imprenditoriale lucano.

L’obiettivo reciproco è promuovere l’attività sportiva e l’ l’educazione ai suoi valori, attraverso una condivisione di progetti ed eventi.

Ringrazio per questo la Presidente Margherita Perretti che ha dimostrato grande sensibilità verso lo sport e disponibilità al dialogo. Siamo convinti che questa stretta di mano ci porterà molto lontano”.