Operaio muore folgorato durante lavori per la fibra ottica nel Salento

Tragedia sul lavoro a Montesano Salentino, in provincia di Lecce, dove un operaio di 33 anni, di nazionalità marocchina, ha perso la vita dopo essere stato colpito da una scarica elettrica mentre era impegnato in un intervento per l’installazione della fibra ottica.

Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore era dipendente di un’azienda di Napoli specializzata nella realizzazione di infrastrutture per la rete in fibra ottica. L’incidente si è verificato mentre l’uomo stava operando su una scala, intervenendo su un palo della pubblica illuminazione.

Per cause ancora in corso di accertamento, l’operaio è stato raggiunto da una violenta scarica elettrica che non gli ha lasciato scampo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, gli ispettori del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (Spesal) e il sindaco di Montesano Salentino, Giuseppe Maglie.

Le autorità hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.