Dal 17 al 19 luglio torna “La Frasca”: il festival che dal 2018 anima il Rione Costa attraverso cultura, partecipazione e comunità

RIONERO IN VULTURE (PZ) – Dal 17 al 19 luglio 2026 il Rione Costa di Rionero in Vulture tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto con la nuova edizione de “La Frasca”, il festival culturale promosso dall’Associazione 14 Giugno che, dal 2018, restituisce nuova vita a uno dei quartieri storici del paese attraverso un progetto di aggregazione culturale e partecipazione della comunità.

Con partenza del percorso da Piazza Fiume e apertura degli stand gastronomici ogni sera alle 18.30, la manifestazione propone tre giornate di spettacoli, concerti, teatro, laboratori, trekking, mostre, enogastronomia, giochi tradizionali e attività per tutte le età.

Ma “La Frasca” è molto più di un festival.

Nata da un’idea dell’Associazione 14 Giugno, realtà attiva dal 2010 nella promozione culturale e nella cittadinanza attiva, la manifestazione prende il nome da un’antica tradizione del Vulture: la frasca, il ramo di vite che un tempo veniva esposto davanti alle cantine per invitare viandanti e passanti a fermarsi, condividere un bicchiere di vino, un pasto e una conversazione. Un simbolo di accoglienza e convivialità che oggi viene reinterpretato come invito a vivere gli spazi pubblici, incontrarsi e costruire relazioni.

L’idea nasce da una domanda semplice: cosa accade quando un quartiere storico torna ad essere attraversato e vissuto dalle persone? Dal 2018 la risposta è “La Frasca”: un progetto che ha trasformato il Rione Costa in un laboratorio di cultura diffusa, capace di mettere in dialogo memoria e contemporaneità, artisti e cittadini, tradizioni popolari e nuovi linguaggi.

In un territorio come la Basilicata, segnato dallo spopolamento e dalla progressiva riduzione delle occasioni di socialità nelle aree interne, il festival rappresenta un’esperienza concreta di rigenerazione culturale. Attraverso il coinvolgimento di volontari, associazioni, istituzioni e imprese locali, “La Frasca” restituisce centralità ai luoghi e rafforza il senso di appartenenza della comunità.

In pochi anni la manifestazione è diventata uno degli appuntamenti culturali più riconoscibili del Vulture, richiamando ogni estate visitatori provenienti da tutta la Basilicata e dalle regioni limitrofe.

L’edizione 2026

L’edizione 2026 conferma e amplia questa visione con un programma che unisce cultura locale e respiro internazionale.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano la partecipazione della compagnia Jove Muixeranga provenienti da Valencia con oltre cento partecipanti, protagonisti delle spettacolari torri umane della tradizione valenciana patrimonio immateriale dell’UNESCO. Sarà inoltre presente Ricky Benz and Distributors, progetto musicale che da mezzo secolo reinterpreta il rock’n’roll delle origini e il rhythm & blues americano con uno spettacolo energico e coinvolgente, capace di coniugare ricerca musicale e intrattenimento dal vivo. Il cartellone ospiterà anche Domenico Colucci, attore, autore e formatore, che attraverso il Teatro delle Ombre e le narrazioni Kamishibai, l’antico teatro d’immagini di origine giapponese, proporrà un linguaggio capace di coinvolgere bambini e adulti, unendo racconto, illustrazione e teatro di figura.

A completare il programma saranno gli spettacoli della compagnia Chien Barbu Mal Rasè e i concerti di Agostino Gerardi, The Personagg e delle Animae Amoenae, confermando la volontà del festival di mettere in dialogo esperienze artistiche differenti e valorizzare, accanto agli ospiti nazionali ed internazionali, anche i protagonisti della scena culturale e musicale lucana.

Tra gli appuntamenti di approfondimento in programma anche il convegno “I formaggi raccontano la Basilicata”, promosso in collaborazione con ONAF – Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio e con l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Potenza. Un incontro dedicato al patrimonio caseario lucano, pensato per raccontare il formaggio non solo come eccellenza gastronomica, ma anche come espressione dell’identità dei territori, delle pratiche agricole e pastorali e delle tradizioni che caratterizzano la Basilicata.

Non mancheranno gli appuntamenti che negli anni sono diventati il simbolo della manifestazione: il Night Trekking, il Pranzo di Comunità, i laboratori per i più piccoli, gli spazi dedicati ai Retro Games e il recupero dei giochi della tradizione, come il torneo di Morra, il Tiro alla Fune, il Gioco delle Pignatte e il celebre Albero della Cuccagna, occasioni di incontro capaci di coinvolgere bambini, giovani e anziani in un’unica esperienza condivisa.

Un investimento sul territorio

Con oltre quindici anni di attività, l’Associazione 14 Giugno continua a promuovere la cultura come strumento di inclusione, partecipazione e sviluppo locale.

“La Frasca” rappresenta la sintesi di questo percorso: un progetto che valorizza il patrimonio materiale e immateriale del territorio, sostiene artisti e imprese locali, crea reti tra associazioni e istituzioni e dimostra come anche un piccolo centro possa diventare un laboratorio di innovazione culturale.

Perché La Frasca non è soltanto un evento: è una comunità che ogni anno sceglie di ritrovarsi, riscoprendo il valore dello stare insieme e dell’abitare i luoghi con uno sguardo nuovo.