Basilicata Piano sanitario: programmazione, controllo e governance

Si è tenuta oggi, nella Sala Inguscio della Regione Basilicata, la presentazione a cura del gruppo di lavoro Ernst & Young del nuovo sistema di programmazione, controllo e governance del Servizio Sanitario Regionale. Hanno partecipato: il presidente della Regione, Vito Bardi, l’assessore alla Salute e alle Politiche della Persona, Cosimo Latronico, il direttore generale del dipartimento per la Salute e le Politiche della Persona, Domenico Tripaldi, il dirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie del SSR, Vito Summa e i direttori generali delle Aziende Sanitarie lucane.

Il nuovo sistema di programmazione è un’architettura digitale innovativa progettata per semplificare la gestione della sanità territoriale attraverso tre macro-aree di intervento.

La prima, riguarda il governo del sistema sanitario attraverso i dati, intesi come strumento essenziale per supportare la programmazione, il monitoraggio delle performance e i processi decisionali. La disponibilità di informazioni affidabili e tempestive consente infatti una gestione più consapevole ed efficace delle attività sanitarie.

A questa si affianca la seconda macro-area, focalizzata sull’interoperabilità e l’integrazione dei sistemi informativi.

Si tratta di un elemento fondamentale per superare definitivamente la frammentazione delle informazioni e costruire una visione unitaria del Servizio Sanitario Regionale.

La capacità di integrare dati provenienti da fonti diverse rappresenta, infatti, una condizione indispensabile per garantire analisi complete e supportare le attività di governo.

Infine, la terza macro-area punta sulla valorizzazione del dato per l’efficienza e la trasparenza del sistema, attraverso il monitoraggio rigoroso dell’utilizzo delle risorse, la valutazione dei risultati raggiunti e il rafforzamento della capacità di rendicontazione verso gli stakeholder e i cittadini.

In tale contesto, assume un ruolo centrale la diffusione di una cultura del dato che favorisca un utilizzo consapevole delle informazioni a tutti i livelli organizzativi.

“Questo nuovo sistema di governance basato sulla cultura del dato – ha dichiarato l’assessore Latronico – ci permette di superare i vecchi modelli frammentati e di guardare al Servizio Sanitario Regionale come ad una grande e unica infrastruttura.

Avere a disposizione dati integrati, e interoperabili significa poter programmare i servizi basandosi non solo su statistiche ma sui bisogni reali evidenziati dai cittadini.

Il nuovo sistema di programmazione attraverso un controllo rigoroso e trasparente sulla spesa e sulle risorse pubbliche, qualifica la Basilicata come una regione all’avanguardia nella modernizzazione dei servizi di cura”.