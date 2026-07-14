Tpl, innovazione digitale e nuovi autobus

Digitalizzazione dei servizi e rinnovo del parco mezzi per rendere il trasporto pubblico locale più moderno, efficiente e vicino alle esigenze dei cittadini.

Sono le due direttrici del percorso avviato dalla Regione Basilicata, con il consorzio Cotrab, al centro dell’evento che si è svolto questa mattina nella sede delle Autolinee Liscio Spa di Potenza, con la presentazione della piattaforma digitale Itineris e la consegna di 22 nuovi autobus a metano destinati al Tpl extraurbano.

All’iniziativa hanno partecipato il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, e il presidente del consorzio Cotrab, Giuseppe Francesco Vinella.

“Stiamo lavorando – ha detto Pepe – per costruire un trasporto pubblico capace di rispondere alle nuove esigenze di mobilità dei cittadini. La digitalizzazione dei servizi rappresenta un passaggio fondamentale di questo percorso perché semplifica l’acquisto e l’utilizzo dei titoli di viaggio e mette a disposizione strumenti più moderni ed efficienti.

All’innovazione tecnologica deve essere associato un costante adeguamento della flotta circolante, per garantire a chi viaggia e a chi lavora sui mezzi condizioni sempre migliori in termini di sicurezza, comfort e qualità del servizio. È su questi due fronti che stiamo concentrando il nostro impegno”.

Itineris è il nuovo sistema digitale che integra l’acquisto e la validazione dei titoli di viaggio e le attività di controllo a bordo. La piattaforma consente l’emissione di biglietti e abbonamenti, la validazione attraverso QR code e tecnologia NFC e l’integrazione con i sistemi di cassa.

Il sistema si inserisce nel processo di digitalizzazione del trasporto pubblico extraurbano regionale e consente ai cittadini di acquistare biglietti e abbonamenti online o attraverso l’app Cotrab, mantenendo attiva la rete delle biglietterie convenzionate e la possibilità di acquisto a bordo. Itineris integra inoltre la validazione e il controllo dei titoli di viaggio attraverso gli apparati installati sugli autobus e i dispositivi mobili.

Parallelamente all’innovazione dei servizi prosegue il programma di rinnovo del parco autobus. Per il Tpl extraurbano sono stati stanziati complessivamente circa 23,1 milioni di euro.

Nel 2025 sono stati consegnati 40 autobus a gasolio, per un investimento di 8,1 milioni di euro. Altri 15 milioni sono stati destinati all’acquisto di 57 nuovi mezzi, di cui 17 autobus a gasolio già consegnati e 40 autobus a metano. Di questi ultimi, 22 sono stati consegnati oggi, mentre gli altri 18 saranno consegnati successivamente.

Per i servizi di Tpl urbano sono stati inoltre stati finanziati 13 autobus a gasolio, per un importo complessivo di 1,894 milioni di euro. I mezzi sono in fase di acquisto da parte delle imprese esercenti e il completamento delle forniture è previsto entro la fine dell’anno.

“Oggi – commenta Pepe – consegniamo alla comunità lucana mezzi nuovi che rappresentano un ulteriore passo in avanti nel percorso di rinnovamento del trasporto pubblico regionale.

Una flotta più moderna significa guardare alle esigenze e alla qualità dell’esperienza di viaggio delle persone che ogni giorno utilizzano gli autobus e di chi lavora a bordo.

Continueremo in questa direzione – conclude Pepe – perché investire nella mobilità significa prestare attenzione alle esigenze della nostra comunità. Il percorso è tracciato e continueremo a portarlo avanti con interventi concreti e nuovi investimenti”.

Pepe ha infine annunciato che sta procedendo speditamente anche l’iter per la gara della bigliettazione unica regionale, per un impegno finanziario di 11 milioni di euro, con l’obiettivo di concludere la procedura dopo l’estate.