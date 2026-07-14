TOPOLINO IN POTENTINO Tornano i dialetti: il numero 3686 del settimanale

Dopo il grande successo degli appuntamenti che hanno appassionato migliaia di lettori facendo il tutto esaurito in edicola e fumetteria, il settimanale Topolino celebra ancora una volta le lingue locali italiane.

Il numero 3686 – in edicola e su Panini.it a partire da mercoledì 15 luglio – sarà disponibile in Friuli-Venezia Giulia, Basilicata, Umbria e Molise in 4 versioni speciali, con la storia Zio Paperone e la giornata piena, scritta da Augusto Macchetto per i disegni di Giampaolo Soldati, adattata rispettivamente in friulano, potentino, perugino e campobassano.

Al progetto è dedicata anche un’imperdibile cover realizzata da Andrea Freccero, con protagonisti Qui, Quo e Qua.

Le copie con la storia in lingua locale saranno distribuite unicamente nelle edicole della zona regionale di competenza linguistica, mentre nelle altre regioni verrà distribuita la versione in italiano.

Sarà però possibile trovare tutte le versioni in fumetteria, su Panini.it , e tramite il proprio edicolante su Primaedicola.it (fino ad esaurimento scorte).

Per declinare Zio Paperone e la giornata piena in friulano, potentino, perugino e campobassano, Panini Comics si è avvalsa ancora una volta della collaborazione di Riccardo Regis – Professore ordinario di Linguistica italiana dell’Università degli Studi di Torino, esperto di dialettologia italiana – che ha coordinato un team di linguisti composto dai professori Federico Vicario (friulano), Potito Paccione (potentino), Giulio Vaccaro (perugino) e Antonietta Marra (campobassano).

Un appuntamento da non perdere che celebra ancora una volta la straordinaria ricchezza linguistica e culturale italiana, avvicinando lettori di tutte le età ai dialetti e alle loro tradizioni attraverso il linguaggio universale del fumetto.

Topolino 3686, nelle sue 5 versioni alternative, attende i lettori di tutta Italia in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 15 luglio.