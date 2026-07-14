Sinner domina il tennis mondiale: Wimbledon rilancia il suo regno e il futuro sorride all’azzurro

Il trionfo di Wimbledon ha definitivamente archiviato la delusione del Roland Garros. Jannik Sinner è tornato sul tetto del tennis mondiale, confermandosi campione sull’erba londinese e rafforzando una leadership che, salvo clamorosi colpi di scena, lo accompagnerà almeno fino al termine della stagione.

La vittoria ai Championships rappresenta molto più di un successo in uno Slam. È la dimostrazione della capacità del numero uno italiano di reagire alle difficoltà, trasformando la sconfitta di Parigi in uno stimolo per ripresentarsi ancora più competitivo.

Un percorso costruito insieme al suo staff tecnico, che ha rivisto parte della preparazione dopo il Roland Garros per arrivare nelle migliori condizioni all’appuntamento più prestigioso della stagione sull’erba.

Anche il coach Darren Cahill ha confermato che il lavoro è stato adattato dopo il torneo francese, pur ammettendo che restano alcuni interrogativi su quanto accaduto nella finale parigina.

La risposta del campo è stata netta. La stampa internazionale ha celebrato il successo dell’altoatesino con titoli che ne esaltano il ritorno al comando del circuito e la solidità mentale mostrata durante tutto il torneo. Un riconoscimento che certifica il momento straordinario vissuto dal campione azzurro.

Con le sue 80 settimane complessive in vetta alla classifica ATP, Sinner raggiunge Lleyton Hewitt nella speciale graduatoria dei giocatori rimasti più a lungo al numero uno del mondo.

Il prossimo obiettivo è Andre Agassi, distante 101 settimane, un traguardo che potrebbe essere raggiunto nel corso della prossima stagione se l’attuale rendimento verrà confermato. Intanto è già certo della partecipazione alle ATP Finals di Torino, diventando il primo tennista qualificato per l’evento conclusivo del 2026.

Prima di riprendere gli allenamenti, il campione italiano si concederà alcuni giorni di riposo da trascorrere con i familiari e con la compagna Laila. Una scelta che riflette anche la sua crescita personale. Come ha spiegato Simone Vagnozzi, oggi Sinner ha imparato a trovare un equilibrio tra carriera sportiva e vita privata, ritagliandosi spazi da dedicare agli affetti senza perdere di vista gli obiettivi agonistici.

Resta ancora da definire il programma estivo. Dodici mesi fa il numero uno del mondo aveva scelto di saltare il Masters 1000 di Montreal per preparare Cincinnati e poi gli US Open. Anche quest’anno lo staff sta valutando la soluzione migliore, senza aver ancora preso una decisione definitiva.

Proprio a Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, potrebbe concretizzarsi un nuovo capitolo della rivalità con Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, atteso al rientro sul cemento dopo un lungo stop dovuto a un problema al polso, dovrebbe utilizzare il torneo americano come banco di prova in vista degli US Open, anche se il suo calendario non è stato ancora ufficializzato.

Da chiarire anche il futuro di Darren Cahill. Il tecnico australiano ha confermato che continuerà a lavorare con Sinner e con Simone Vagnozzi fino al termine del 2026, rinviando ogni decisione sul prosieguo della collaborazione. Vagnozzi, dal canto suo, ha spiegato che qualora Cahill decidesse di interrompere l’esperienza nel team, verrà individuato un nuovo allenatore per garantire continuità al progetto tecnico.

Le celebrazioni londinesi si sono concluse con il tradizionale Champions’ Ball organizzato dall’All England Club. Come da tradizione, i vincitori dei tornei di singolare hanno inaugurato la serata con il ballo ufficiale. In elegante smoking nero, Sinner ha condiviso il momento con Linda Noskova, regalando al pubblico un siparietto spontaneo e sorridente che ha chiuso nel migliore dei modi un’edizione di Wimbledon destinata a rafforzare ulteriormente il suo status di protagonista assoluto del tennis mondiale.