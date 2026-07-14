Pignola in Blues 2026, dal 16 al 19 luglio

“Ci sono eventi che, con il passare degli anni, smettono di essere semplici manifestazioni e diventano patrimonio di un’intera comunità. Pignola in Blues è uno di questi.

Dal 16 al 19 luglio – si legge nella nota diffusa dal sindaco di Pignola Antonio De Luca – celebreremo la 30ª edizione di un festival che ha saputo crescere anno dopo anno, affermandosi come uno dei principali appuntamenti musicali della Basilicata e richiamando artisti di fama internazionale e migliaia di visitatori.

L’edizione 2026 si aprirà giovedì 16 luglio con la proiezione del docufilm “Il tempo resterà”, dedicato a Pino Daniele, alla presenza del regista Giorgio Verdelli, per poi proseguire dal 17 al 19 luglio con tre serate di concerti, jam session, street food e tanta musica dal vivo.

Dietro questo importante traguardo ci sono trent’anni di passione, sacrifici e lavoro instancabile dell’Associazione Cross Roads Pignola, dei suoi volontari e di tutti coloro che, nel tempo, hanno creduto in questo progetto, facendolo crescere con competenza, entusiasmo e una straordinaria capacità organizzativa. A loro va il ringraziamento dell’intera comunità.

Come Amministrazione Comunale – sottolinea De Luca – abbiamo confermato il nostro sostegno a questa manifestazione, perché crediamo che la cultura e i grandi eventi siano uno strumento fondamentale per promuovere il territorio, valorizzare il centro storico, sostenere le attività economiche e offrire nuove opportunità di crescita e di attrazione turistica. Pignola in Blues rappresenta oggi non solo un motivo di orgoglio per il nostro Comune, ma uno dei grandi eventi culturali della Regione Basilicata.

Un sentito ringraziamento va alla Regione Basilicata, all’APT Basilicata, ai partner istituzionali, agli sponsor e a tutti coloro che, con il proprio contributo, rendono possibile la realizzazione di questa importante manifestazione.

Trent’anni di Pignola in Blues raccontano una storia di passione, visione e collaborazione tra istituzioni, associazioni e territorio. È questo spirito che ha permesso al festival di crescere e di diventare un appuntamento atteso e riconosciuto ben oltre i confini regionali”.