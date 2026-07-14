Musica, cinema e patrimonio: grande partecipazione a Lagopesole per il debutto di “Fantastico Cinema

Musica, cinema e patrimonio storico si sono incontrati nella suggestiva cornice del Castello di Lagopesole, dove una partecipazione numerosa e attenta ha accompagnato il debutto della rassegna “Fantastico Cinema – Immagini e musica dal Medioevo in Basilicata”, a cura della Lucana Film Commission nell’ambito di “Fantastico Medioevo”, progetto promosso dalla Presidenza della Giunta regionale della Basilicata e coordinato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 e di cui Lucana Film Commission è partner.

La prima parte della serata ha visto protagonista la musica all’interno della suggestiva Cappella Palatina del maniero federiciano, dove il pubblico ha assistito al concerto “Lux Mundi. La musica alla corte di Federico II”: un’esibizione resa unica dalle atmosfere sacre e profane dell’ensemble “La Cantiga de la Serena” con l’arpista materana Giuliana De Donno, che ha accompagnato gli spettatori in un viaggio tra le sonorità dell’epoca federiciana. A seguire, la proiezione del film “Il destino di un cavaliere” di Brian Helgeland ha completato un percorso capace di intrecciare linguaggi artistici e racconto storico, offrendo al pubblico un’esperienza culturale immersiva. Alla serata era presente anche il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale della Basilicata, Gianpiero Perri.

«La partecipazione registrata a Lagopesole rappresenta un segnale importante e conferma la validità di un progetto che mette al centro la valorizzazione del patrimonio culturale della Basilicata attraverso il linguaggio del cinema e della musica – dichiara la presidente della Lucana Film Commission, Margherita Romaniello -. Con questa rassegna vogliamo trasformare i nostri castelli in luoghi di incontro, di racconto e di esperienza, offrendo al pubblico occasioni di scoperta che uniscono qualità artistica, identità dei territori e promozione culturale. È un percorso che rafforza il ruolo della Basilicata come terra di cultura, cinema e creatività».