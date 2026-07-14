Il ministro Lollobrigida in visita alla diga di Monte Cotugno: il 18 luglio sopralluogo a Senise

SENISE (PZ) – Per la prima volta nella storia della diga di Monte Cotugno, un ministro della Repubblica in carica visiterà il più grande invaso artificiale in terra battuta d’Europa. Il prossimo 18 luglio, il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sarà a Senise per un sopralluogo all’infrastruttura che rappresenta uno dei principali punti di riferimento per l’approvvigionamento idrico del Mezzogiorno.

Ad accompagnare il ministro sarà il presidente di Acque del Sud, Luigi Decollanz, che ha annunciato l’importante visita sottolineandone il valore istituzionale e strategico.

«La sicurezza idrica del Mezzogiorno è una priorità strategica per l’intero Paese – ha dichiarato Decollanz – e la visita del ministro Lollobrigida rappresenta un riconoscimento del ruolo centrale che Monte Cotugno svolge da mezzo secolo per l’agricoltura, il progresso e lo sviluppo delle comunità del Sud».

La presenza del rappresentante del Governo assume un significato particolare in un periodo in cui la gestione delle risorse idriche è al centro del dibattito nazionale, tra cambiamenti climatici, siccità e crescente domanda d’acqua per uso agricolo e civile.

La diga di Monte Cotugno costituisce infatti una delle infrastrutture più importanti del Mezzogiorno. Oltre a garantire riserve idriche fondamentali per l’irrigazione di vaste aree agricole di Basilicata e Puglia, svolge un ruolo essenziale anche per l’approvvigionamento idropotabile e per l’equilibrio del sistema idrico dell’intero territorio.

Il sopralluogo del ministro Lollobrigida rappresenta dunque un segnale di attenzione verso una struttura che da oltre cinquant’anni sostiene l’economia agricola e lo sviluppo del Sud Italia, confermandone il valore strategico nell’ambito delle future politiche nazionali sulla gestione dell’acqua e sulla sicurezza delle infrastrutture idriche.

L’appuntamento del 18 luglio segnerà quindi una giornata storica per Senise e per la diga di Monte Cotugno, che per la prima volta accoglierà un ministro della Repubblica in visita ufficiale, ponendo ancora una volta al centro dell’attenzione nazionale una delle opere più significative del patrimonio infrastrutturale italiano.