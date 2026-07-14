Il brand Jordan e Apple Music presentano “Retro Sounds”

Il brand Jordan e Apple Music hanno unito le forze per lanciare Retro Sounds, una nuova serie che unisce le iconiche sneaker Jordan Retro alla musica e ai momenti culturali che hanno definito la loro epoca.

Attraverso playlist curate nei minimi dettagli, commenti e storie esclusive su Apple Music, ogni episodio offre un modo del tutto nuovo di vivere alcune delle silhouette più celebri del brand Jordan.

Ogni Jordan Retro porta con sé un’eredità. Ogni epoca ha avuto la sua colonna sonora.

Retro Sounds unisce questi mondi, esplorando gli artisti, i suoni e l’energia creativa che hanno contribuito a plasmare i momenti dietro ogni uscita.

Curata dal collettivo di DJ e opinion leader del brand Jordan, la piattaforma svela il contesto culturale che ha trasformato prodotti iconici in simboli d’influenza duraturi nel tempo.

“Il brand Jordan è da sempre plasmato dalle conversazioni che avvengono nel mondo dello sport, dello stile e della musica“, ha dichiarato Reggie Saunders, Vice President of Global Entertainment del brand Jordan.

“La collaborazione con Apple Music per Retro Sounds ci permette di riscoprire i nostri prodotti più iconici attraverso la lente della cultura che li circondava e di presentare queste storie a una nuova generazione”.

“Il brand Jordan è uno dei marchi che più muove la cultura a livello globale, e la musica è sempre stata parte di questa storia“, ha affermato Matt Plotnik, Global Head of Marketing di Apple Music e Apple Podcasts. “Offrire a Jordan una piattaforma per discutere e condividere la musica che circonda ogni paio iconico ci è sembrato un passo del tutto naturale. Siamo entusiasti di permettere ai nostri ascoltatori di vivere queste silhouette attraverso la colonna sonora del loro tempo, e di contribuire a far rivivere questa storia sia ai fan di lunga data sia a una nuova generazione“.

Retro Sounds si inserisce nel costante impegno di Apple Music nell’essere la casa ideale per la musica, gli artisti, le culture e le comunità che la plasmano. Gli abbonati possono vivere ogni episodio e il DJ mix correlato esattamente come i DJ li hanno concepiti, con una qualità audio leader del settore.

La serie si aggiunge a un catalogo in continua crescita di contenuti esclusivi targati Apple Music — dalle anteprime di Apple Music Radio alle playlist curate dagli artisti, fino alle interviste approfondite — che riflettono la missione più ampia di Apple Music: connettere gli ascoltatori non solo alle canzoni, ma alle storie, agli artisti e ai momenti culturali dietro di esse.

Ogni episodio abbina una leggendaria silhouette Jordan a un’esperienza musicale curata e ispirata alla sua epoca. La puntata di debutto è incentrata sulle Air Jordan 3 “True Blue”, con Chase B e Manny Peralte Jr. che guideranno gli ascoltatori di Apple Music attraverso i suoni del 1988 e il panorama culturale che ha contribuito a cementare il posto di questa scarpa nella storia delle sneaker. Dopo la prima in diretta, il DJ mix correlato sarà disponibile in streaming on demand in esclusiva su Apple Music su apple.co/Retro-Sounds.

Con l’evoluzione di Retro Sounds, i prossimi episodi riscopriranno le silhouette Jordan più celebri attraverso gli artisti, le scene e le colonne sonore che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura. Insieme, il brand Jordan e Apple Music invitano il pubblico a guardare oltre il prodotto, esplorando i momenti che lo hanno reso davvero importante.

Perché prima che una Retro diventasse un’icona, faceva parte di un momento preciso. E ogni momento aveva la sua colonna sonora.

Sintonizzati e ascolta gratuitamente in diretta il primo episodio di Retro Sounds mercoledì 15 luglio alle ore 23:00, in esclusiva su Apple Music 1. Ascolta l’episodio e il DJ mix correlato dopo la diretta, in qualsiasi momento on demand con un abbonamento, in esclusiva su Apple Music su apple.co/Retro-Sounds.