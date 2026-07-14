Heritage Links, secondo incontro in Basilicata

Si è svolto in Basilicata il secondo meeting internazionale del progetto HERITAGE LINKS – Cross Border World Heritage Itineraries, iniziativa finanziata dal Programma Interreg VI-A Italia-Grecia 2021-2027, che coinvolge la Regione dell’Epiro (Lead Partner), la Regione delle Isole Ionie, la Regione Basilicata, Basilicata Creativa e il GAL Area Grecanica.

HERITAGE LINKS rappresenta uno dei numerosi progetti del Programma Interreg Italia-Grecia che vedono protagonista la Basilicata, attraverso la partecipazione della Regione Basilicata e di altre organizzazioni del territorio. Un impegno che conferma il ruolo sempre più attivo della Regione nelle politiche europee di cooperazione territoriale e la volontà di costruire relazioni stabili con i territori della sponda orientale dell’Adriatico.

Il progetto nasce dalla volontà della Regione dell’Epiro e della Regione delle Isole Ionie di sviluppare, insieme alla Basilicata e alla Calabria, un percorso di collaborazione fondato sullo scambio di conoscenze, esperienze e buone pratiche nella gestione e nella valorizzazione dei patrimoni riconosciuti dall’UNESCO.

L’obiettivo è mettere in relazione le esperienze maturate attorno al sito UNESCO dei Sassi di Matera e del Parco delle Chiese Rupestri, alla Città Vecchia di Corfù, al Paesaggio Culturale di Zagori e all’Aspromonte UNESCO Global Geopark – Parco Nazionale dell’Aspromonte, individuando modelli innovativi e condivisi per affrontare sfide comuni quali la tutela del patrimonio, il cambiamento climatico, l’overtourism e la valorizzazione sostenibile dei territori.

Il meeting ha segnato l’avvio della fase più operativa del progetto, durante la quale i partner svilupperanno attività congiunte di ricerca, capacity building, sperimentazione e confronto tecnico, con l’obiettivo di condividere strumenti e metodologie innovative per la gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Nel corso dei lavori, la Regione Basilicata e Basilicata Creativa hanno illustrato le attività che saranno sviluppate nei prossimi mesi, con particolare attenzione ai temi della governance dei patrimoni UNESCO, dell’innovazione digitale, del capacity building e della sperimentazione di nuovi strumenti per raccontare e valorizzare il patrimonio culturale.

Tra gli approfondimenti di maggiore interesse, il CISC – Centro Interdipartimentale Scienza delle Città del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha presentato le attività di ricerca dedicate al Gemello Digitale (Digital Twin) di Matera, illustrando come l’integrazione tra dati territoriali, intelligenza artificiale e modelli digitali possa supportare la conoscenza, il monitoraggio e la gestione sostenibile dei siti di interesse culturale.

Nell’ambito delle attività coordinate dalla Regione Basilicata, il progetto prevede inoltre il coinvolgimento di competenze specialistiche presenti sul territorio regionale, chiamate a contribuire allo sviluppo di strumenti innovativi per la valorizzazione del patrimonio culturale.

Nel corso del meeting, HSH Informatica e Cultura Srl ha presentato un’applicazione sviluppata a partire dal Digital Twin di Matera, che utilizza dati geolocalizzati e algoritmi di intelligenza artificiale per analizzare le dinamiche dei flussi turistici e i livelli di pressione nelle diverse aree del sito UNESCO dei Sassi di Matera.

Uno strumento sperimentale che dimostra come l’analisi avanzata dei dati possa offrire alle amministrazioni un supporto concreto ai processi di conoscenza, monitoraggio e pianificazione della gestione dei siti culturali.

È stato inoltre presentato il percorso di costruzione della nuova brand identity di HERITAGE LINKS, ideata dalla società lucana Universosud Società Cooperativa, che accompagnerà la comunicazione del progetto e sarà presentata ufficialmente nelle prossime settimane.

Tra gli obiettivi del progetto vi è quello di favorire lo scambio di esperienze e buone pratiche maturate nei territori partner nella gestione dei patrimoni UNESCO.

In questa prospettiva, HERITAGE LINKS promuoverà attività di capacity building, visite di studio e workshop tra la Basilicata, la Città Vecchia di Corfù, il Paesaggio Culturale di Zagori e l’Aspromonte UNESCO Global Geopark – Parco Nazionale dell’Aspromonte, favorendo il confronto tra amministrazioni, università, enti di ricerca e professionisti.

Particolare attenzione sarà dedicata alla condivisione delle esperienze sviluppate attorno al sito UNESCO dei Sassi di Matera e del Parco delle Chiese Rupestri, affinché possano dialogare con i modelli di gestione e valorizzazione sperimentati negli altri territori partner, contribuendo alla costruzione di una rete stabile di cooperazione e apprendimento reciproco nel Mediterraneo.

Il programma del meeting si è concluso con la visita ai laboratori della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università degli Studi della Basilicata, guidata dal Prof. Dimitris Roubis, e con un itinerario dedicato alla conoscenza del sito UNESCO dei Sassi di Matera, offrendo ai partner internazionali l’opportunità di approfondire alcune delle esperienze più significative sviluppate in Basilicata nel campo della ricerca archeologica, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale.

Il secondo meeting di HERITAGE LINKS conferma la volontà della Regione Basilicata di rafforzare la cooperazione con Epiro, Isole Ionie e Calabria, promuovendo una rete stabile di collaborazione tra istituzioni, università, enti di ricerca, imprese e territori.

L’obiettivo è favorire la circolazione di conoscenze e buone pratiche e sperimentare nuovi modelli di tutela, gestione e valorizzazione dei patrimoni riconosciuti dall’UNESCO, contribuendo a rafforzare il ruolo del Mediterraneo come spazio di cooperazione, innovazione e dialogo tra culture.