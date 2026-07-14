DALLA BASILICATA A FORTUNE ITALIA, IL CASO SOCIAL DI BLOOPERS MAGAZINE

La prestigiosa rivista economica Fortune Italia accende i riflettori su Anthony Fortuni, il giovane imprenditore lucano che vuole ridefinire il giornalismo cinematografico e dell’intrattenimento con un hub digitale da 500mila follower.

C’è anche la Basilicata tra le realtà dell’innovazione editoriale monitorate dalla stampa economica nazionale.

Fortune Italia ha infatti dedicato uno spazio ad Anthony Fortuni, ventiduenne fondatore e curatore di Bloopers Magazine

L’attenzione da parte di Fortune Italia si concentra sul modello di crescita della testata, una realtà social-first focalizzata sull’industria dell’intrattenimento e del cinema che ha aggregato una community di oltre 500mila follower.

A differenza delle tradizionali pagine di informazione cinematografica, Bloopers Magazine ha strutturato la propria linea editoriale sull’analisi tecnica dei film, lo studio delle regie, la spiegazione dei retroscena produttivi e l’individuazione degli “easter egg” tecnici.

“L’interesse di Fortune Italia rappresenta un riscontro importante per il lavoro svolto finora e dimostra che è possibile fare impresa nel settore digitale anche rimanendo legati al proprio territorio d’origine in Basilicata” ha dichiarato l’editore Anthony Fortuni.

Il traguardo segnalato dalla testata economica consolida il posizionamento del media brand di Scanzano Jonico nel panorama nazionale, dove collabora con distributori cinematografici e aziende del settore dell’intrattenimento interessati a intercettare il target generazionale dei giovani appassionati di cinema attraverso contenuti ad alto valore tecnico.

Informazioni su Bloopers Magazine: Fondato alla fine del 2024 da Anthony Fortuni, Bloopers Magazine è un media brand specializzato nell’infotainment dell’industria del cinema e dell’intrattenimento.

Con una community multipiattaforma di 500mila follower, offre approfondimenti basati sull’accuratezza dei fatti e sulla divulgazione della cultura audiovisiva.