Basilicata il sistema sanitario regionale più digitale

La Regione Basilicata consolida il percorso di trasformazione digitale del sistema sanitario regionale attraverso l’attuazione delle misure Pnrr M1C1 dedicate a infrastrutture digitali, interoperabilità, pagamenti elettronici e servizi digitali al cittadino.

L’esito delle candidature sulla piattaforma PA Digitale 2026 certifica un risultato importante per il territorio. Le quattro aziende sanitarie e ospedaliere lucane, nello specifico il San Carlo di Potenza, l’Asp, l’Irccs Crob e l’Asm, hanno ottenuto complessivamente 2.076.157,20 euro grazie all’approvazione di 17 candidature finanziate su quattro linee di intervento dedicate a infrastrutture digitali, Piattaforma Digitale Nazionale Dati, app IO e pagoPA.

Il risultato si inserisce in un quadro più ampio di attuazione positiva del Pnrr lucano che, già in relazione agli interventi sanitari regionali, aveva confermato l’assenza di criticità nel raggiungimento dei target e valutato positivamente il quadro lucano.

“Si tratta di un segnale importante – afferma l’assessore Latronico – che rappresenta la capacità delle aziende sanitarie lucane di trasformare i finanziamenti in attività operative.

Per i cittadini, questi interventi potranno tradursi in servizi sanitari digitali più semplici, accessibili e integrati come ad esempio, pagamenti elettronici immediati e comunicazioni più efficaci tramite app IO.

Inoltre, il beneficio atteso è una relazione più fluida con le aziende sanitarie, con minori passaggi amministrativi e una progressiva riduzione della distanza tra cittadino e sistema sanitario regionale.

La Regione Basilicata conferma così una linea di azione coerente con gli obiettivi nazionali di transizione digitale, già evidenziata anche dai risultati conseguiti nell’ambito dei servizi di facilitazione digitale, siamo stati indicati come prima Regione italiana ad aver superato il target Pnrr previsto per il progetto Digitale Facile”.

Il percorso avviato rappresenta una base solida che valorizza il lavoro congiunto tra Regione, aziende sanitarie, strutture amministrative e supporto tecnico nazionale.

Nel percorso di concretizzazione degli investimenti, è stata infatti risolutiva l’azione delle quattro aziende lucane e l’affiancamento operativo del Transformation Office del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha supportato le aziende sanitarie nelle attività di monitoraggio, verifica degli avanzamenti, gestione delle scadenze e superamento degli ostacoli attuativi.