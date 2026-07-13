Tragedia sulla SS653 “Valle del Sinni”: muore un uomo in un violento scontro frontale, un ferito

È di un morto e un ferito il tragico bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi lungo la Strada Statale 653 “Valle del Sinni”, nei pressi di Tursi, in provincia di Matera.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, due autovetture si sono scontrate frontalmente in un tratto di strada caratterizzato dalla presenza della linea continua. L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto il tempestivo intervento dei soccorritori.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti due elicotteri del 118, il personale sanitario, le squadre dell’Anas e le Forze dell’Ordine, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.

Uno dei conducenti, trasportato d’urgenza all’Ospedale San Carlo di Potenza, è purtroppo deceduto poco dopo il suo arrivo a causa delle gravissime ferite riportate. L’altra persona coinvolta è rimasta ferita.

Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la successiva pulizia della carreggiata, la circolazione lungo il tratto interessato della SS653 è stata regolata a senso unico alternato, con inevitabili rallentamenti al traffico.

Le autorità stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.