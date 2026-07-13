Strade di sangue nel weekend: cinque giovani perdono la vita in una serie di gravi incidenti

È stato un fine settimana drammatico sulle strade italiane, segnato da una lunga scia di incidenti mortali che, tra la notte di sabato e la mattinata di domenica, hanno provocato la morte di cinque giovani in diverse regioni del Paese.

La vittima più giovane aveva appena 16 anni. Il ragazzo, residente a Narni, ha perso la vita nelle prime ore di domenica dopo un violento impatto tra lo scooter che stava conducendo e un’autovettura lungo una strada di Terni.

I sanitari del 118 lo hanno soccorso e trasferito con la massima urgenza in ospedale, ma le gravi ferite riportate si sono rivelate fatali. I carabinieri stanno ricostruendo con precisione la dinamica dello schianto.

Un altro tragico episodio si è verificato alle porte di Cagliari, lungo la strada provinciale 2, nel territorio di Uta.

Due giovani hanno perso la vita in seguito a una collisione frontale tra l’auto sulla quale viaggiavano e un’altra vettura proveniente dalla direzione opposta. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i mezzi del 118 e l’elisoccorso, ma ogni tentativo di salvare i due ragazzi si è rivelato inutile. Tre gli occupanti dell’altra automobile rimasti feriti, tra cui un minorenne, tutti trasportati in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari.

In Puglia, invece, un 21enne è deceduto in un incidente avvenuto sulla tangenziale di Andria, in direzione Corato. Altre due persone sono rimaste ferite: una donna di 30 anni è stata ricoverata in gravi condizioni, mentre l’altro coinvolto avrebbe riportato lesioni meno preoccupanti.

Secondo i primi accertamenti, una Citroën C3 avrebbe tamponato una piccola utilitaria sulla quale viaggiava la vittima. Dopo l’urto, il veicolo avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi con una Fiat 500. I mezzi sono stati posti sotto sequestro e la Polizia di Stato ha avviato gli accertamenti per chiarire le responsabilità.

Un’altra giovane vita si è spezzata lungo la strada statale 309 Romea, nei pressi di Sant’Anna di Chioggia, in provincia di Venezia. Un ragazzo di 20 anni ha perso il controllo della propria auto, finendo fuori carreggiata poco prima delle 7 del mattino.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del Suem 118 con l’elisoccorso e i carabinieri, che hanno temporaneamente chiuso il tratto interessato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Nonostante le manovre di rianimazione, il giovane è deceduto. Dai primi riscontri, nell’incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.

Il ventenne, originario della provincia di Rovigo, rappresenta la quinta vittima registrata sulla Romea dallo scorso 4 marzo. Una strada che continua a essere teatro di gravi tragedie, come dimostrano anche i recenti decessi del motociclista trevigiano Maurizio Scomparin, di 62 anni, e del 34enne Andrea Favaro, residente a Oriago di Mira, entrambi morti in distinti incidenti avvenuti nei giorni scorsi.

Il bilancio del weekend conferma ancora una volta l’elevato numero di vittime sulle arterie italiane, riportando l’attenzione sulla sicurezza stradale e sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione per ridurre il numero di tragedie.