Matera, mongolfiere e dialogo nel Mediterraneo

Mongolfiere all’alba sopra i Sassi, delegazioni internazionali, turismo lento, arte contemporanea e incontri dedicati alla cooperazione culturale nel Mediterraneo.

Dal 17 al 25 luglio Matera ospiterà la prima edizione di “Southway – Sail into the Clouds”, iniziativa inserita nel programma di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.

Per nove giorni la città sarà il centro di un calendario di eventi che coinvolgerà piloti aerostatici, istituzioni, operatori turistici, giornalisti, artisti e content creator provenienti da diversi Paesi europei, con l’obiettivo di promuovere il territorio attraverso il volo in mongolfiera e favorire nuove relazioni culturali e turistiche nell’area mediterranea.

Tra gli appuntamenti più attesi, i voli quotidiani all’alba sopra i Sassi di Matera e il Parco della Murgia Materana, seguiti da colazioni con prodotti tipici lucani e momenti musicali.

In programma anche educational tour organizzati da Apt Basilicata, itinerari culturali e naturalistici, visite alle botteghe artigiane, degustazioni e attività dedicate alla scoperta del patrimonio materiale e immateriale della regione.

Il 22 luglio è previsto inoltre il “Night Glow”, con le mongolfiere illuminate che, dalla Murgia, daranno vita a uno spettacolo di luci visibile sulla città.

Sul fronte istituzionale, Southway ospiterà delegazioni della città croata di Fiume, Capitale europea della cultura 2020, della Slovenia e di Skopje, futura Capitale europea della cultura 2028, con momenti di confronto dedicati al dialogo interculturale e alla cooperazione tra territori.

Attesa anche la partecipazione di Josep Maria Lladó, fondatore e amministratore delegato della spagnola Ultramagic Balloons, tra le principali aziende mondiali nella produzione di mongolfiere.

Per tutta la durata della manifestazione sarà inoltre visitabile “Iglú de Vent”, installazione immersiva dell’artista catalano Jordi Enrich Jorba, pensata per dialogare con il paesaggio dei Sassi attraverso luce, aria e volumi architettonici.

“Southway si inserisce nel percorso di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, proponendo un’occasione di incontro tra persone, territori e culture attraverso un’esperienza che valorizza il paesaggio e il patrimonio della città”, ha dichiarato il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, sottolineando come la manifestazione contribuisca a rafforzare il ruolo della città “quale luogo di dialogo internazionale e di cooperazione tra i popoli del Mediterraneo”.

L’iniziativa è promossa dal Consorzio Landing on South Italy – Mongolfiere al Sud Italia, primo operatore aerostatico certificato Enac nel Mezzogiorno.