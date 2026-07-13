Il Lucania Summer Festival arriva a Ferrandina: sabato 18 luglio Fargetta infiamma Piazza Plebiscito

Dopo il successo dell’appuntamento inaugurale della seconda edizione a Tursi, il Lucania Summer Festival prosegue il suo viaggio tra le piazze della Basilicata con la seconda tappa del calendario estivo. L’appuntamento è fissato per sabato 18 luglio, a partire dalle ore 22:00, in Piazza Plebiscito a Ferrandina, nell’ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine.

L’evento, realizzato in collaborazione con il Comune di Ferrandina, conferma la mission del Lucania Summer Festival: valorizzare il territorio attraverso eventi itineranti capaci di unire musica, spettacolo e aggregazione, trasformando le piazze in grandi palcoscenici a cielo aperto.

Protagonista della serata sarà Fargetta, tra i dj e producer italiani più amati e rappresentativi della scena dance nazionale. Storico volto di Radio Deejay, Fargetta è autore di grandi successi che hanno segnato gli anni ’90 e i primi anni Duemila, facendo ballare intere generazioni. Il suo live set promette uno spettacolo coinvolgente, ricco di energia e delle hit che hanno fatto la storia della musica dance italiana.

Ad aprire la serata sarà Swipe, mentre sul palco saliranno anche Michele Musillo, con il suo format dedicato alla migliore musica dance, e Mr Bix Voice, per uno show capace di coinvolgere il pubblico in una grande festa a cielo aperto.

A presentare l’evento sarà la giornalista Cristina Longo, voce ufficiale del format Lucania Summer Festival, che accompagnerà il pubblico nel corso della serata.

Con questa seconda tappa, il Lucania Summer Festival continua il proprio percorso di crescita, consolidandosi come uno degli appuntamenti estivi di riferimento in Basilicata grazie a un format capace di coniugare intrattenimento, valorizzazione del territorio e grandi ospiti.

L’ingresso all’evento è gratuito.

Per informazioni, aggiornamenti e per conoscere il calendario completo degli eventi della seconda edizione del Lucania Summer Festival, è possibile seguire la pagina ufficiale Instagram del format, @lucaniasummerfestival, all’indirizzo https://www.instagram.com/lucaniasummerfestival, dove saranno pubblicati tutti i dettagli, le novità e i prossimi appuntamenti dell’estate.