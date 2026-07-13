Festival dei Due Mondi, chiusura da record: Spoleto celebra l’arte con oltre 35mila spettatori

Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la 69ª edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto, la prima sotto la direzione artistica di Daniele Cipriani. Per diciassette giorni la città umbra si è confermata uno dei principali punti di riferimento della cultura internazionale, ospitando spettacoli, concerti, opere, performance teatrali, danza e installazioni artistiche che hanno animato ogni angolo del centro storico.

L’edizione appena terminata ha rappresentato un nuovo capitolo per la storica manifestazione fondata da Gian Carlo Menotti, con una programmazione che ha saputo coniugare tradizione e innovazione, valorizzando il dialogo tra linguaggi artistici differenti e proponendo produzioni originali accanto a grandi protagonisti della scena internazionale.

Nel corso della conferenza conclusiva è stato evidenziato come il festival abbia trasformato Spoleto in un grande palcoscenico a cielo aperto, con piazze affollate fino a tarda sera, spettacoli diffusi e un continuo incontro tra artisti, cittadini e visitatori, rafforzando il legame tra la manifestazione e il territorio.

Daniele Cipriani ha definito il suo debutto alla guida del Festival un’esperienza intensa e ricca di responsabilità, sottolineando di aver lavorato nel pieno rispetto della storia della rassegna, affiancato dai consulenti Beatrice Rana e Leo Muscato. L’obiettivo, ha spiegato, è stato quello di partire dall’eredità lasciata dal fondatore per costruire nuove prospettive artistiche e internazionali.

Il direttore ha inoltre annunciato che la 70ª edizione si svolgerà dal 25 giugno all’11 luglio 2027 e avrà come tema “Visioni”, raccogliendo idealmente il testimone di “Radici”, filo conduttore dell’edizione appena conclusa. Un percorso che punta a guardare al futuro senza perdere il legame con la storia del Festival.

Anche i risultati registrati confermano il successo della manifestazione. Sono stati emessi circa 35 mila biglietti acquistati da spettatori provenienti da 44 Paesi, mentre gli incassi hanno raggiunto quasi 1,1 milioni di euro, il dato economico più alto nella storia del Festival.

L’ampia offerta culturale ha spaziato dalla danza classica a quella contemporanea, dalla musica da camera ai grandi concerti sinfonici, fino agli appuntamenti dedicati al pop, all’arte digitale e ai nuovi linguaggi creativi, compresi i progetti incentrati sull’intelligenza artificiale. Una scelta che ha permesso di coinvolgere pubblici differenti, favorendo la scoperta di discipline artistiche diverse e confermando la vocazione internazionale e multidisciplinare del Festival dei Due Mondi.