Fantastico Medioevo, ciclo di incontri nelle diocesi

Con le due lezioni della prof.ssa Anna Carfora, teologa presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (Sez. San Luigi), ha preso il via l’11 luglio da Lavello e il 12 luglio da Genzano di Lucania, il ciclo di appuntamenti culturali organizzati nella Diocesi di Melfi- Rapolla- Venosa e nell’Arcidiocesi di Acerenza nell’ambito del progetto Fantastico Medioevo, promosso dalla Presidenza della Giunta regionale della Basilicata e coordinato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019, con Melfi capofila della rete dei comuni.

Gli appuntamenti si inseriscono all’interno del protocollo d’intesa siglato tra le suddette istituzioni lo scorso 17 dicembre, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio religioso, sviluppare il turismo spirituale, dare vita ad iniziative culturali condivise, coinvolgere le nuove generazioni.

Nel corso dei due incontri, la prof.ssa Carfora ha condotto il pubblico in un viaggio affascinante alla scoperta del ruolo delle donne nei monasteri medievali, tra fede, cultura e dinamiche di potere, aprendo poi al dibattito con i partecipanti.

In particolare, nella lezione di sabato 11 luglio, ospitata nel Giardino dell’Istituto Suore Maestre di Santa Dorotea a Lavello, la prof. Carfora ha approfondito il tema “Monachesimo Femminile nel Medioevo: Storia, Spiritualità, Potere”. L’incontro, introdotto da Don Danilo Marino, è stato accompagnato dagli intermezzi musicali a cura di Mario Modugno e Marco Zeccola dell’Istituto Musicale Mario Bruno.

“Modelli di Santità e vita religiosa nel Medioevo: Chiara d’Assisi e la povertà” è stato invece il focus della lezione che la prof.ssa Carfora ha tenuto domenica 12 luglio nella Chiesa del Sacro Cuore a Genzano di Lucania.

A introdurre il dibattito è stato Don Alberto Lardiello, mentre gli intermezzi musicali tratti da “La musica delle badesse” sono stati curati dall’artista Alexandra Guerriero.

Anna Carfora è docente di Storia della Chiesa presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale sez. San Luigi.

È membro dell’Istituto di storia del cristianesimo “Cataldo Naro”, ente di ricerca della sezione San Luigi, che in passato ha diretto. Fa parte del Coordinamento delle Teologhe Italiane ed è stata membro del Consiglio di presidenza nel quadriennio 2021-2025. Tra le sue pubblicazioni, “La Passione di Perpetua e Felicita. Donne, martirio e spettacolo della morte nel cristianesimo delle origini” (2019); “Mediterraneo.

Prospettive storiografiche e immaginario culturale”, (2019) e “Marginali in processione. Mendicanti ebrei e captivi riscattati nell’Italia di età moderna” (2023) per Il pozzo di Giacobbe.