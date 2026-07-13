POLITICA
Basilicata Buoni Sport 2026, nuove risorse
Cupparo: "Lo sport è un diritto e uno strumento di inclusione. Nessuno deve rinunciare per motivi economici". Beneficiarie le persone appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico, con particolare attenzione ai minori, agli anziani e alle persone con disabilità.
La Giunta regionale della Basilicata, su proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico con delega agli Impianti Sportivi Francesco Cupparo, ha approvato la delibera che definisce le misure di finanziamento ai Comuni per l’erogazione dei “Buoni Sport” e la candidatura della Regione al nuovo Fondo per la promozione dell’attività sportiva di base sui territori (2023-2025) previsto dal Decreto del Ministro per lo Sport del 29 dicembre 2025.