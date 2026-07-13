A Castelgrande “Borghi e Sapori”

Doppio appuntamento per il piccolo comune lucano del Marmo-Platano previsto per venerdì 17 e sabato 18 luglio 2026: le due serate saranno dedicate alla tradizionale e seguita manifestazione denominata “Borghi e Sapori” e il pomeriggio di sabato 18 ci sarà l’attesa consegna del Premio Nazionale Guglielmo Gasparrini. Due appuntamenti rilevanti, che costituiscono una importante vetrina per Castelgrande.

La kermesse di Borghi e Sapori, organizzata dall’Associazione Aphelion in collaborazione con altre, invitando il visitatore a percorrere le vie del centro storico, offre occasioni culturali come mostre di pittura, visite virtuali e musica dal vivo, coniugate con la buona cucina, che riscopre sapori tradizionali e propone anche, grazie a emigrati di ritorno, piatti di Paesi lontani, abbinando gusti diversi.

Il Premio nazionale dedicato al botanico castelgrandese Guglielmo Gasparrini che, nell’800, ha dato lustro al Meridione e alla nascente nazione, premia le migliori tesi di laurea dell’ultimo anno accademico che hanno trattato argomenti legati alla botanica e all’ambiente.

Giunto alla terza edizione, il Premio, è organizzato dall’omonimo Comitato e, anche se di nicchia, vede la viva partecipazione di molti laureandi proveniente da tutta Italia.

Entrambe le manifestazioni sono patrocinate e fortemente sostenute dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Cianci, perché viste come occasioni per cementare il senso di comunità del paese e per farlo conoscere sempre di più, attirando turisti.

Per questa edizione, inoltre, è prevista anche la partecipazione degli Scout di Galatone, paese del leccese gemellato con Castelgrande e che, nel primo periodo del post-terremoto del 1980, ha prestato soccorso in maniera sostanziale. È una occasione per rinsaldare il gemellaggio.