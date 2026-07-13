A Castelgrande “Borghi e Sapori”
Doppio appuntamento per il piccolo comune lucano del Marmo-Platano previsto per venerdì 17 e sabato 18 luglio 2026. il pomeriggio di sabato 18 ci sarà l’attesa consegna del Premio Nazionale Guglielmo Gasparrini. Due appuntamenti rilevanti in campo nazionale.
Doppio appuntamento per il piccolo comune lucano del Marmo-Platano previsto per venerdì 17 e sabato 18 luglio 2026: le due serate saranno dedicate alla tradizionale e seguita manifestazione denominata “Borghi e Sapori” e il pomeriggio di sabato 18 ci sarà l’attesa consegna del Premio Nazionale Guglielmo Gasparrini. Due appuntamenti rilevanti, che costituiscono una importante vetrina per Castelgrande.
La kermesse di Borghi e Sapori, organizzata dall’Associazione Aphelion in collaborazione con altre, invitando il visitatore a percorrere le vie del centro storico, offre occasioni culturali come mostre di pittura, visite virtuali e musica dal vivo, coniugate con la buona cucina, che riscopre sapori tradizionali e propone anche, grazie a emigrati di ritorno, piatti di Paesi lontani, abbinando gusti diversi.
Il Premio nazionale dedicato al botanico castelgrandese Guglielmo Gasparrini che, nell’800, ha dato lustro al Meridione e alla nascente nazione, premia le migliori tesi di laurea dell’ultimo anno accademico che hanno trattato argomenti legati alla botanica e all’ambiente.
Giunto alla terza edizione, il Premio, è organizzato dall’omonimo Comitato e, anche se di nicchia, vede la viva partecipazione di molti laureandi proveniente da tutta Italia.
Entrambe le manifestazioni sono patrocinate e fortemente sostenute dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Cianci, perché viste come occasioni per cementare il senso di comunità del paese e per farlo conoscere sempre di più, attirando turisti.
Per questa edizione, inoltre, è prevista anche la partecipazione degli Scout di Galatone, paese del leccese gemellato con Castelgrande e che, nel primo periodo del post-terremoto del 1980, ha prestato soccorso in maniera sostanziale. È una occasione per rinsaldare il gemellaggio.