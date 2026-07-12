Sicurezza, 31 nuovi agenti di Polizia in arrivo in Basilicata. Pepe (Lega): «Un rafforzamento importante per il territorio»

POTENZA – Si rafforzano gli organici della Polizia di Stato anche in Basilicata. Nell’ambito del piano nazionale promosso dal Ministero dell’Interno e dal Governo, che prevede l’immissione in servizio di oltre 3.000 nuovi agenti a partire dal mese di agosto, la regione potrà contare su 31 nuovi poliziotti, destinati a potenziare l’attività delle questure e dei commissariati.

L’arrivo del nuovo personale rientra in un più ampio programma di rafforzamento delle forze dell’ordine su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di incrementare la presenza dello Stato, migliorare il controllo del territorio e rendere più efficienti i servizi di sicurezza e le attività amministrative.

A esprimere soddisfazione è il commissario regionale della Lega Basilicata, Pasquale Pepe, che sottolinea l’importanza delle nuove assegnazioni per la regione.

«In Basilicata è previsto l’arrivo di nuovo personale per rafforzare in modo significativo l’attività delle forze dell’ordine – afferma Pepe –. Per la provincia di Potenza sono previste 15 assegnazioni: otto agenti saranno destinati alla Questura, tre all’Ufficio Immigrazione e quattro ai commissariati distaccati. Nella provincia di Matera arriveranno invece 16 nuovi agenti: dieci alla Questura, due all’Ufficio Immigrazione e quattro ai commissariati distaccati. Una ripartizione che ci permette di guardare al futuro con maggiore serenità, sapendo che le nostre strutture operative potranno contare su personale stabile e qualificato».

Il potenziamento degli organici in Basilicata si inserisce nel più ampio piano nazionale del Governo che, secondo i dati diffusi, ha già consentito l’assunzione di oltre 45 mila unità nelle forze di polizia negli ultimi anni. A queste si aggiungeranno altre 27 mila assunzioni nel prossimo biennio, con un saldo positivo di oltre 6 mila unità rispetto al normale turn over.

Un risultato reso possibile anche grazie agli stanziamenti previsti dalla prima legge di bilancio dell’attuale Governo, che ha destinato oltre un miliardo di euro al rafforzamento degli organici, alle nuove assunzioni e al sostegno delle esigenze operative delle forze dell’ordine.

Per Pasquale Pepe, il rafforzamento del personale rappresenta un investimento concreto sulla sicurezza dei cittadini.

«La tutela della legalità nelle nostre comunità – conclude – passa inevitabilmente dal sostegno concreto a chi ogni giorno indossa una divisa. L’incremento degli organici consentirà di intensificare le attività di prevenzione e controllo del territorio, velocizzare le procedure amministrative e investigative e garantire una presenza ancora più capillare e rassicurante dello Stato nelle nostre città. La Lega continuerà a lavorare affinché ai cittadini lucani vengano assicurate risposte concrete in termini di sicurezza e qualità della vita».