Cultura e lavoro, Giordano (UGL Matera): “Da Policoro un messaggio di speranza per donne, famiglie e futuro della Basilicata”.

“La cultura diventa uno straordinario strumento di crescita quando riesce a raccontare il valore della persona, del lavoro, della famiglia e del ruolo della donna nella società. Per questo l’UGL Matera guarda con grande interesse e sostiene iniziative come la presentazione del romanzo Tutto in una notte di Silvia Trupo, perché rappresentano preziose occasioni di riflessione sulle difficoltà, ma anche sulle speranze, che ogni giorno accompagnano la vita di tante donne, mamme e famiglie della provincia di Matera e dell’intera Basilicata.”

Lo dichiara Pino Giordano, Segretario Provinciale dell’UGL Matera, intervenuto, su gradito invito, alla presentazione del nuovo romanzo della scrittrice e giornalista policorese Silvia Trupo, pubblicato da Edigrafema Casa Editrice, svoltasi nella Sala Parrocchiale della Chiesa Madre di Policoro e promossa dall’Associazione Nuova Hera, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale della Città di Policoro.

“È stato per me motivo di particolare soddisfazione portare il saluto del Segretario Generale dell’UGL, Paolo Capone, da sempre attento a promuovere una visione del sindacato che pone al centro la persona, la famiglia, la cultura e la dignità del lavoro. Un saluto accolto con grande piacere dall’autrice e dai numerosi presenti. Rivolgo inoltre un sincero ringraziamento a Silvia Trupo, all’editrice Antonella Santarcangelo, al network Il Corriere Lucano, all’Associazione Nuova Hera e a tutti coloro che hanno reso possibile un appuntamento di così elevato valore culturale, umano e sociale. Già con Fridda l’autrice aveva dimostrato una straordinaria sensibilità nel raccontare le fragilità e la forza dell’animo umano; con Tutto in una notte conferma una rara capacità narrativa, affrontando con autenticità temi universali come il coraggio, la dignità, la maternità, il sacrificio e la speranza.”

Per Giordano il messaggio che emerge dal romanzo richiama tutti – istituzioni, imprese, politica, scuola, mondo dell’associazionismo e parti sociali – ad assumersi una responsabilità condivisa nella costruzione di una società più giusta, inclusiva e capace di mettere realmente al centro la persona.

“Come UGL Matera ribadiamo con convinzione che il lavoro rappresenta dignità, libertà, emancipazione e piena realizzazione personale. Nessuna donna dovrebbe essere costretta a scegliere tra maternità e occupazione, tra famiglia e carriera. È indispensabile rafforzare le politiche a sostegno dell’occupazione femminile, garantire contratti stabili, salari dignitosi, ambienti di lavoro sicuri, servizi sociali efficienti, asili nido, strumenti di welfare moderno e misure concrete che favoriscano una reale conciliazione tra vita familiare e attività lavorativa.”

Il Segretario Provinciale dell’UGL richiama quindi l’attenzione sulle criticità che continuano a caratterizzare il territorio lucano.

“La provincia di Matera e la Basilicata non possono permettersi di perdere il patrimonio rappresentato dalle proprie donne e dai propri giovani. Lo spopolamento, la precarietà occupazionale e la mancanza di opportunità continuano ad alimentare la fuga di competenze e professionalità. Investire sul lavoro femminile significa rafforzare il tessuto produttivo, sostenere la natalità, consolidare le famiglie e creare le condizioni per uno sviluppo economico e sociale stabile e duraturo.”

Per Giordano la cultura rappresenta anche uno straordinario strumento di prevenzione e di crescita collettiva.

“Libri come quelli di Silvia Trupo contribuiscono a diffondere una cultura fondata sul rispetto della persona, sulla solidarietà, sulla legalità e sulla valorizzazione delle differenze. Sono gli stessi principi che ispirano quotidianamente l’azione dell’UGL nella tutela dei lavoratori, delle famiglie e dei diritti sociali.”

“L’UGL Matera continuerà ad essere presente e protagonista in tutte le iniziative che promuovono cultura, partecipazione e crescita civile del territorio, perché crediamo che difendere il lavoro significhi anche difendere la dignità della donna, sostenere la famiglia, rafforzare il welfare e costruire una Basilicata più moderna, inclusiva e capace di offrire opportunità concrete alle nuove generazioni. La crescita economica non può prescindere dalla crescita culturale e sociale: è questa la sfida che, insieme alle istituzioni, al mondo della scuola, dell’associazionismo, della cultura e del volontariato, intendiamo portare avanti con responsabilità, convinzione e spirito di servizio”, conclude Giordano.