Basilicata, più tempo per accedere ai fondi: prorogato il bando da oltre 5 milioni per biblioteche, musei e archivi

POTENZA – Più tempo per presentare i progetti destinati a valorizzare il patrimonio culturale della Basilicata. La Regione ha infatti prorogato alle ore 18 del 10 settembre 2026 il termine per partecipare all’Avviso Pubblico “Programma Infrastrutture Culturali”, che mette a disposizione 5,163 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027.

L’iniziativa punta a sostenere interventi di riqualificazione e ammodernamento delle principali infrastrutture culturali del territorio, favorendo la conservazione e la valorizzazione del patrimonio librario, documentale, archivistico e museale della Basilicata. Il bando interessa in particolare biblioteche, archivi storici, musei e altri contenitori culturali permanenti, ospitati in immobili già esistenti.

I destinatari dell’avviso sono Comuni e Province della Basilicata proprietari degli immobili interessati o che ne abbiano la disponibilità. Per ogni progetto sarà possibile ottenere un contributo fino a 250 mila euro, con una copertura pari al 100% delle spese ammissibili. Ogni intervento dovrà prevedere un investimento minimo di 50 mila euro.

Le risorse potranno essere utilizzate per numerose tipologie di intervento: dalla manutenzione straordinaria al restauro degli edifici, dall’adeguamento degli impianti tecnologici al miglioramento dell’accessibilità attraverso l’eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali.

Il programma finanzia inoltre l’allestimento e la riqualificazione di spazi museali, bibliotecari e archivistici, l’introduzione di tecnologie innovative come realtà aumentata e realtà virtuale, piattaforme digitali, totem multimediali e applicazioni mobili, oltre all’acquisto di attrezzature specialistiche per la conservazione e il restauro del patrimonio culturale.

Con la proroga dei termini, gli enti locali avranno a disposizione alcune settimane in più per predisporre progetti di qualità e cogliere un’importante opportunità di investimento, finalizzata a rendere i luoghi della cultura della Basilicata sempre più moderni, accessibili e capaci di rispondere alle esigenze di cittadini, studenti e turisti.