40° ANNIVERSARIO DELLA FRANA DI SENISE

Il 26 Luglio 1986 è una data che ha segnato profondamente la comunità di Senise.

La frana che colpí collina Timpone, costò la vita a otto concittadini tra cui quattro minorenni: – Rocco Gallo e Rita De Fina, Giuseppe Formica, Maddalena, detta Elena, Gallo e la piccola Francesca Formica di appena 32 giorni e i fratelli Giuseppe, detto Pinuccio, Maria e Maddalena Durante – lasciando una ferita che, a quarant’anni di distanza, resta viva nella memoria collettiva.

Per ricordare quel tragico evento, saranno promosse iniziative dedicate alla memoria delle vittime, affinché il ricordo diventi testimonianza, responsabilità e patrimonio condiviso.

Il programma commemorativo è frutto della collaborazione tra il Comune di Senise, il Consiglio Regionale della Basilicata, con il sostegno del Vicepresidente Angelo Chiorazzo, le associazioni e le Parrocchie cittadine, che hanno contribuito alla realizzazione di un percorso di alto valore civile, culturale e religioso.

Nel ricordo delle vittime del 26 Luglio 1986, Senise rinnova il proprio impegno a custodire la memoria come parte essenziale della propria identità e invita tutta la cittadinanza a partecipare alle iniziative in programma, per rendere insieme un sentito omaggio alle otto vittime e trasmettere il valore del ricordo alle future generazioni.

Il Sindaco e l’ Amministrazione Comunale.