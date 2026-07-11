Tragedia sull’Alpe di Siusi: pilota di parapendio perde la vita durante un volo tandem

Un incidente mortale si è verificato nel primo pomeriggio sull’Alpe di Siusi, in Alto Adige, dove un uomo ha perso la vita durante un volo in parapendio biposto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30, poco dopo il decollo dalla località Spitzbühl. Per cause ancora in fase di accertamento, il parapendio ha perso quota fino a schiantarsi contro un albero.

La vittima è Marco Prinoth, 58 anni, residente a Castelrotto. L’uomo era ai comandi del parapendio durante il volo tandem e, secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere stato colto da un malore improvviso che gli avrebbe fatto perdere il controllo della vela. Si tratta, al momento, di un’ipotesi che dovrà essere confermata dagli accertamenti delle autorità competenti.

La passeggera che viaggiava con lui, una turista tedesca di 29 anni, è rimasta illesa.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’elisoccorso Pelikan 1, i tecnici del Soccorso Alpino e i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Le indagini sono in corso per chiarire le cause della tragedia e verificare se il malore ipotizzato sia effettivamente all’origine della perdita di controllo del parapendio.