Il Conservatorio “E. R. Duni” ricorda Simone Latte con un concerto e il diploma alla memoria

Il Conservatorio di Musica “Egidio Romualdo Duni” di Matera ha organizzato il “Concerto per Simone”, in programma martedi 14 luglio alle ore 19.00 presso l’Auditorium “R. Gervasio”, un appuntamento dedicato alla memoria di Simone Latte, studente del Conservatorio prematuramente scomparso il 9 aprile 2026 in un tragico incidente stradale.

Nel corso della serata, il Direttore del Conservatorio, M° Carmine Catenazzo, consegnerà alla famiglia di Simone il Diploma alla Memoria, un gesto simbolico con il quale l’Istituto intende riconoscere il percorso accademico che il giovane aveva praticamente concluso e ribadire che il suo posto nella comunità del Conservatorio resta vivo nella memoria di chi lo ha conosciuto.

L’iniziativa nasce dalla volontà di alcuni studenti ed ex studenti del Conservatorio, un’idea maturata già nel giorno delle esequie di Simone, quando il dolore condiviso da compagni, docenti e amici si trasformò nel desiderio di ricordarlo attraverso ciò che più amava: la musica.

La data scelta non è casuale: il 14 luglio sarebbe stato il giorno della sua laurea, il traguardo di un percorso accademico ormai prossimo al completamento. Per questo il concerto ripercorrerà simbolicamente quel momento, proponendo anche uno dei brani che Simone avrebbe eseguito durante la prova finale: il celebre Concierto de Aranjuez di Joaquín Rodrigo, affidato alla chitarra del maestro Antonio Rugolo, suo docente per oltre dieci anni e figura determinante nella sua formazione artistica e umana.

Il programma si aprirà con il Concerto in Do per chitarra e orchestra di Mario Castelnuovo-Tedesco, interpretato dal chitarrista Pietro Fiscini, amico fraterno di Simone fin dagli anni del liceo, con il quale avrebbe condiviso la seduta di laurea in questa sessione estiva.

A concludere la serata sarà Elegia per Simone, pagina composta appositamente per questa occasione da Federico Ferrandina, già docente del Conservatorio e profondamente legato al giovane musicista. L’opera sarà eseguita da un Ensemble di chitarre formato da studenti, ex studenti e docenti dell’Istituto, a testimonianza di una comunità accademica che continua a riconoscersi nei valori dell’amicizia, della condivisione e della musica.

Per rendere possibile questo tributo, gli stessi studenti hanno dato vita a un’orchestra sinfonica composta da compagni di corso di Simone, riuniti per questa speciale occasione sotto la direzione del maestro Giovanni Pompeo.

Più che un concerto, sarà un abbraccio collettivo. Un momento in cui la musica diventerà memoria condivisa, riconoscenza e testimonianza dell’affetto che continua a unire studenti, docenti e amici nel ricordo di Simone Latte.