UN Tourism, Castelsaraceno tra i borghi selezionati

“Dal cuore della Basilicata ai vertici del turismo mondiale. La candidatura di Castelsaraceno al riconoscimento di Best Tourism Villages 2026 delle Nazioni Unite è un bellissimo traguardo per la comunità locale ed è motivo d’orgoglio di un’intera regione che vede premiato il proprio modello di sviluppo”.

Il Presidente della Regione, Vito Bardi, esprime il suo compiacimento per la decisione del Ministero del Turismo di selezionare Castelsaraceno tra i borghi italiani che si contenderanno il prestigioso sigillo della UN Tourism (l’Organizzazione Mondiale del Turismo dell’ONU).

L’iniziativa internazionale premia le realtà rurali capaci di trasformare l’accoglienza in un motore di crescita sostenibile, tutela dell’ambiente e inclusione sociale, in perfetta linea con gli Obiettivi dell’Agenda 2030. “Castelsaraceno – sottolinea Bardi – incarna perfettamente la nostra visione di futuro, un turismo che non si limita a consumare il territorio ma lo rigenera.

Questa candidatura riconosce il valore di una comunità che ha saputo fare squadra, unendo pubblico e privato e mettendo i giovani al centro del progetto. È così che si combatte lo spopolamento delle aree interne: creando lavoro, valorizzando le nostre radici e offrendo nuove prospettive di vita”.

Il borgo affronterà ora la severa selezione del Segretariato dell’ONU e di un Advisory Board internazionale.

I villaggi che supereranno l’esame entreranno nel network mondiale dei Best Tourism Villages, mentre quelli con margini di crescita accederanno all’Upgrade Programme, un percorso guidato di potenziamento turistico. “Che si ottenga subito il riconoscimento massimo o l’accesso al programma di accompagnamento – conclude il governatore lucano – per Castelsaraceno e per la Basilicata è già una vittoria.

Siamo pronti a sostenere questo percorso internazionale, certi che la bellezza e la lungimiranza del borgo tra i due Parchi sapranno conquistare la giuria mondiale”.