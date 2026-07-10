Slera per rilanciare le imprese delle aree rurali

Come trasformare l’isolamento geografico in nuove opportunità di crescita? Come rendere competitive le piccole imprese delle aree rurali in un mercato sempre più digitale?

Sono questi i temi al centro del Multiplier Event del progetto europeo SLERA – Social Learning in Rural Areas, ospitato dalla Camera di commercio della Basilicata e che ha visto partecipare una trentina di imprese.

L’iniziativa, finanziata dal programma Erasmus+ KA210-VET, ha rappresentato un’occasione per condividere risultati, strumenti e prospettive di un percorso internazionale nato per accompagnare le piccole imprese che operano nelle aree rurali della Basilicata nella trasformazione digitale attraverso formazione, innovazione e apprendimento collaborativo.

Durante l’incontro è stato evidenziato come oggi il principale rischio per le imprese dei territori interni non sia soltanto la distanza dai grandi mercati, ma la loro “invisibilità”: geografica, digitale e narrativa.

Un prodotto di qualità, infatti, rischia di rimanere escluso dalle opportunità offerte dal mercato globale se non è supportato da una presenza online efficace e dalla capacità di raccontare il proprio valore.

SLERA, che oltre all’Ente camerale lucano coinvolge LINAE (Italia), Lingua Consulting (Polonia) ed Erasmus ME Academy (Germania) – protagonisti oggi dell’ultimo meeting transnazionale di progetto -, propone un approccio che integra competenze digitali, storytelling, social commerce e costruzione di comunità, con l’obiettivo di rafforzare la competitività delle micro e piccole imprese, contrastare lo spopolamento delle aree interne e favorire uno sviluppo economico più sostenibile e inclusivo.

Tra i principali risultati illustrati nel corso dell’evento figura anche SLERA EDU, la piattaforma formativa gratuita che mette a disposizione cinque moduli specialistici per un totale di 40 ore di formazione, con certificazione delle competenze digitali acquisite.

La piattaforma continuerà ad essere disponibile anche dopo la conclusione del progetto, garantendo continuità ai percorsi di aggiornamento e alla diffusione delle buone pratiche.

Con SLERA la trasformazione digitale diventa così uno strumento per valorizzare i territori rurali, creare nuove opportunità di mercato e rafforzare la resilienza delle imprese locali, dimostrando come innovazione e identità possano crescere insieme.