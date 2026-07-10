Senise, l’Associazione Amici di San Rocco risponde all’ironia del consigliere Castelluccio

L’Associazione Europea Amici di San Rocco interviene dopo le dichiarazioni del consigliere comunale di Senise Amedeo Castelluccio sui contributi alle associazioni e sull’inaugurazione del Museo Iconografico dedicato al Santo. Una risposta che punta a chiarire il percorso realizzato e a riportare il confronto sui fatti.

“Il dibattito pubblico deve fondarsi sui fatti e non sull’ironia”. È questo il messaggio lanciato dall’Associazione Europea Amici di San Rocco, che ha deciso di replicare alle osservazioni del consigliere comunale Amedeo Castelluccio in merito alle iniziative associative e, in particolare, alla nuova inaugurazione del Museo Iconografico di San Rocco.

Al centro della discussione, l’affermazione del consigliere sulla presunta ripetizione dell’inaugurazione dello stesso Museo. Una ricostruzione che l’Associazione ritiene non corretta e frutto di una conoscenza incompleta del percorso portato avanti negli ultimi mesi.

L’Associazione ricorda infatti che il Museo ha vissuto diverse fasi di crescita. La prima esposizione iconografica dedicata a San Rocco era stata inaugurata il 21 luglio 2025, mentre l’appuntamento dell’11 luglio 2026 rappresenta un passaggio diverso: l’apertura del Museo nella sua configurazione definitiva.

Un risultato raggiunto dopo il rientro a Senise, avvenuto il 12 maggio 2026, di un importante patrimonio composto da statue, opere pittoriche, reliquie, paramenti sacri e beni artistici appartenenti all’Associazione Europea Amici di San Rocco, precedentemente custoditi presso il Comune di Capriati a Volturno.

Da quel momento è iniziato un lavoro di catalogazione, conservazione, riallestimento e ampliamento del percorso museale, arricchito anche da quattro nuove importanti donazioni artistiche destinate a entrare stabilmente nella collezione.

“Non si tratta della ripetizione dello stesso evento – precisa l’Associazione – ma della conclusione di un percorso di recupero e valorizzazione di un patrimonio culturale che trova finalmente una stabile collocazione nella città di Senise”.

Nella replica viene affrontato anche il tema dei contributi alle realtà associative. L’Associazione sottolinea di non aver mai contestato il sostegno economico destinato ad altri soggetti del territorio, ribadendo che ogni associazione impegnata seriamente per la comunità merita attenzione e riconoscimento.

Vengono però richiamati alcuni dati economici: secondo quanto riportato nel rendiconto dell’Associazione Europea Amici di San Rocco, nel 2025 sono state sostenute spese pari a 8.670,18 euro, finanziate attraverso quote associative, donazioni e contributi privati, senza contributi provenienti da enti pubblici.

Il confronto viene esteso anche alla Pro Loco Senise APS, il cui rendiconto, secondo quanto evidenziato nella nota, riporta nello stesso anno costi per 5.509,32 euro, con contributi pubblici pari a 2.275,69 euro, oltre a contributi privati e quote associative.

“Non vogliamo alimentare contrapposizioni tra associazioni – chiariscono gli Amici di San Rocco – ma riteniamo che ogni valutazione debba basarsi su informazioni complete e verificabili”.

L’Associazione ricorda inoltre di aver più volte invitato negli anni la Pro Loco di Senise a collaborare e patrocinare le proprie iniziative, ricevendo però una risposta negativa.

Un ringraziamento viene invece rivolto all’Amministrazione Comunale di Senise per il lavoro svolto nella costruzione del calendario degli eventi estivi e per aver cercato di valorizzare le diverse iniziative associative presenti sul territorio.

Nel segno della trasparenza arriva anche una proposta: rendere pubblici i prospetti dei contributi ricevuti dalle associazioni negli anni 2024 e 2025, indicando le somme provenienti da Comune, Regione Basilicata, APT, Ministeri, GAL e altri enti pubblici, così da offrire ai cittadini un quadro completo.

Infine, in risposta alla critica sulla mancanza di iniziative culturali rivolte agli adulti, l’Associazione invita il consigliere Castelluccio alla presentazione del romanzo “La terra spostata”, in programma il prossimo 22 luglio.

“Siamo convinti – conclude l’Associazione – che il confronto sia utile quando nasce dalla conoscenza dei fatti, dal dialogo e dal rispetto reciproco. Le associazioni non sono avversari politici da combattere, ma comunità di volontari che dedicano gratuitamente tempo, competenze e risorse per costruire opportunità culturali, sociali e solidali”.

Gli Amici di San Rocco ribadiscono così la volontà di continuare a lavorare con istituzioni e associazioni con un unico obiettivo: contribuire alla crescita culturale, turistica e sociale di Senise.

“Il successo di un’associazione non rappresenta la sconfitta di un’altra: rappresenta una ricchezza per l’intera comunità”.