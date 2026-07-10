Senise, il centro storico torna a brillare: completati gli interventi di pulizia e sfalcio dell’erba -FOTO

Il centro storico di Senise torna a mostrare tutta la sua bellezza. Sono stati completati gli interventi di pulizia e sfalcio dell’erba disposti dall’Amministrazione comunale, un’azione mirata a restituire decoro e maggiore cura a una delle zone più caratteristiche e identitarie del paese.

Le operazioni hanno interessato vicoli, stradine, scalinate e diversi spazi del borgo antico, dove gli addetti hanno provveduto alla rimozione della vegetazione spontanea, allo sfalcio dell’erba e alla sistemazione delle aree che necessitavano di manutenzione. L’intervento è stato seguito e monitorato dall’Ufficio Tecnico comunale, che ha coordinato le attività per garantire il corretto svolgimento dei lavori programmati insieme al responsabile consigliere delegato per l’ambiente Michele Rossi, e grazie agli operatori della ditta Impregico.

Nei prossimi giorni proseguiranno i lavori di pulizia e sfalcio d’erba in altre zone del centro storico e dell’intero abitato.

Inoltre è stato effettuato un primo intervento di derattizzazione e disinfestazione che si ripeterà il 24 Luglio ed a seguire nei mesi di agosto e settembre.

Un intervento importante non solo sotto l’aspetto estetico, ma anche per la tutela e la valorizzazione del centro storico, luogo che custodisce la memoria, le tradizioni e la storia della comunità senisese. La cura degli spazi pubblici rappresenta infatti un elemento fondamentale per migliorare la vivibilità dei residenti e offrire un’immagine più accogliente anche ai visitatori.

Le immagini scattate al termine dei lavori raccontano un centro storico più ordinato e valorizzato, con scorci caratteristici e angoli suggestivi tornati nuovamente in evidenza.