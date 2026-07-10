Polimedica lancia la Digital Health Challenge: giovani talenti digitali chiamati a immaginare la sanità del futuro

Nell’ambito del Polimedica Remake Project per avvicinare giovani talenti, innovazione digitale e sanità territoriale.

La Challenge è rivolta a studenti universitari, studenti ITS, neolaureati, giovani professionisti e team multidisciplinari che vogliano proporre idee, concept, mockup, wireframe, demo o prototipi digitali capaci di migliorare il rapporto tra persone, tecnologia e servizi sanitari.

L’iniziativa non richiede lo sviluppo di un’app completa e funzionante. Saranno valorizzate proposte concrete, sostenibili e orientate ai bisogni reali delle persone: dalla prenotazione digitale all’orientamento ai servizi sanitari, dal patient journey ai reminder di prevenzione, dalla comunicazione con il paziente ai referti online, fino a strumenti digitali di supporto all’organizzazione sanitaria.

“Con questa iniziativa non vogliamo semplicemente premiare un’app o acquistare codice”, dichiara Michele Cataldi, CEO di Polimedica. “Vogliamo cercare cervelli, idee, sensibilità nuove. Da oltre trent’anni Polimedica ascolta le persone in cerca di risposte per la loro salute. Oggi questa missione ci chiede di aprirci anche ai giovani talenti digitali, perché la sanità del futuro non sarà costruita solo da medici, tecnologie o strutture, ma dall’incontro tra competenze diverse, creatività, ascolto e capacità di entrare nei comportamenti e nella routine delle persone. Questa è la vera prossimità.”.

Al miglior progetto sarà riconosciuto un premio di 1.000 euro lordi, oltre a menzione, partecipazione a eventi e confronto con aziende del tech sanitario. La Challenge potrà inoltre aprire, a discrezione di Polimedica, a successivi colloqui conoscitivi, tirocini, collaborazioni, progetti pilota o percorsi di sviluppo, sempre mediante accordi separati.

Le iscrizioni alla Challenge sono aperte dal 10 luglio 2026. La candidatura del progetto dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 15 ottobre 2026, secondo le modalità indicate nel regolamento ufficiale.

Il regolamento completo e il form per candidarsi sono disponibili sul sito di Polimedica.

La valutazione dei progetti sarà affidata a una Commissione valutatrice composta da profili di alta credibilità e autorevolezza provenienti dal mondo sanitario, digitale, accademico, imprenditoriale e sociale. Ne faranno parte:

S.E. Mons. Ciro Fanelli, Vescovo della Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa;

Dott.ssa Fabrizia de Falco, Direttrice scientifica di Polimedica;

Dott. Alfonso Bisceglia, imprenditore area ICT, Bismatica;

Dott.ssa Gabriella Megale, Amministratrice Unica di Sviluppo Basilicata SpA;

Prof. Gianpaolo Ruocco, Università degli Studi della Basilicata;

Michele Cataldi, CEO di Polimedica.

La Commissione avrà il compito di valutare le proposte sulla base di criteri di merito, utilità, fattibilità, orientamento al paziente, innovazione, sicurezza, privacy, qualità della presentazione e potenziale di sviluppo futuro.

“Una buona soluzione digitale per la salute non nasce solo dal codice”, aggiunge Cataldi. “Nasce dalla capacità di capire il paziente, i percorsi, le difficoltà di accesso, il linguaggio, la semplicità d’uso. Per questo vogliamo parlare a team misti, studenti e giovani professionisti che abbiano voglia di proporre il proprio futuro e contribuire al cambiamento della sanità territoriale”.

La campagna di divulgazione coinvolgerà università di tre Regioni — Campania, Basilicata e Puglia — ITS, scuole tecniche, docenti, comunità digitali, associazioni studentesche, social media e canali istituzionali.

L’obiettivo è costruire una vera campagna di talent scouting, capace di intercettare non solo studenti di informatica, ma anche giovani con competenze in design, UX/UI, comunicazione digitale, data science, intelligenza artificiale, organizzazione sanitaria e innovazione.

Con la Digital Health Challenge, Polimedica intende promuovere un messaggio semplice e concreto: anche dai territori possono nascere idee digitali utili a rendere la sanità più accessibile, più comprensibile e più vicina alle persone.

Polimedica Digital Health Challenge

Giovani talenti, innovazione digitale e sanità territoriale.