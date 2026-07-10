“Fantastico Cinema”, un tuffo nel Medioevo

Si comincia il 12 luglio al Castello di Lagopesole (Avigliano) alle 19.30 con il concerto “Lux Mundi. La musica a corte di Federico II” dell’ensemble La Cantiga de la Serena & Giuliana De Donno.

Un viaggio musicale nelle atmosfere dell’epoca Federiciana con Fabrizio Piepoli – voce, shruti box, tamburi a cornice, Giorgia Santoro – flauto,bansuri, xiao, sajat, Adolfo La Volpe – oud, cetra corsa, Giuliana De Donno – arpa celtica. A seguire, sarà proiettato il film “Il destino di un cavaliere” (2001) Regia di Brian Helgeland.

Il Castello di Monteserico a Genzano di Lucania ospiterà il 19 luglio alle 20.30 il Cineconcerto ” Mirabile Visione”, con la proiezione del film muto “La Mirabile Visione” (1921) di Caramba/Luigi Sapelli, il primo kolossal in costume che racconta Dante, l’Inferno e la Vita Nova.

Il Maestro Claudio Brizi musicherà dal vivo con il suo Orgue à Célesta Mustel (Parigi, 1897), uno dei fiori all’occhiello della sua collezione di rarissimi strumenti a tastiera. Carlo Cristofaro, attore, commentatore cinematografico e bonimenteur, curerà le letture delle didascalie e il testo.

Saranno mostrati al pubblico l’episodio n.5 “Ultimo rifugio” e gli episodi 1-2-3- “Amor mi mosse”, “Anime crudeli”, “Anime affannate”, per una durata totale di circa 60 minuti.

Il 20 agosto nell’atrio del Castello Pirro del Balzo di Venosa alle 19.30 ci sarà il concerto “Anonima Frottolisti”, armonie medievali a castello con la ghironda, il cornetto e la ribeca. A seguire, la proiezione del film “Il Leone d’inverno” (1968) regia di Anthony Harvey.

“Da Giullare a poverello” è invece il titolo dell’incontro che si terrà il 26 agosto alle 20.30 nel Castello di Palazzo San Gervasio, dedicato al racconto di come il cinema ha ritratto la vita le opere ed il messaggio di Francesco, il Santo più amato e conosciuto al mondo, in occasione degli 800 anni dalla morte.

L’incontro vedrà protagonista Frate Simone Gastaldi con incursioni nelle sequenze dai film di Roberto Rossellini, Franco Zeffirelli, Liliana Cavani e accompagnamento musicale di arpa e flauto. Seguirà la proiezione del film “Francesco, giullare di Dio” ( 1950) di Roberto Rossellini.

Le proiezioni saranno introdotte dalla Presidente di Lucana Film Commission, Margherita Romaniello, mentre i saluti istituzionali saranno a cura di Regione Basilicata e Fondazione Matera Basilicata 2019. La direzione musicale degli eventi è affidata al Maestro Pasquale Menchise. Tutti gli incontri sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

«Grazie alla collaborazione con la Lucana Film Commission – evidenzia la Direttrice della Fondazione Matera Basilicata 2019, Rita Orlando – il cinema entra fra i molteplici linguaggi creativi attraverso cui il progetto “Fantastico Medioevo” intende raccontare questa straordinaria epoca storica.

I luoghi più iconici del Medioevo nell’area del Vulture melfese e Alto Bradano diventano lo scenario ideale per questo racconto che tiene insieme lo sguardo dei registi, la colonne sonore dei film, le note e gli strumenti medievali, restituendoci alcuni dei più grandi personaggi di tutti i tempi, come Federico II e San Francesco».

«Con la rassegna Fantastico Cinema entriamo nel vivo della collaborazione tra Lucana Film Commission e Fondazione Matera Basilicata 2019 nell’ambito del progetto Fantastico Medioevo – sottolinea la Presidente della Lucana Film Commission, Margherita Romaniello.

Un percorso che unisce cinema, musica e patrimonio culturale, trasformando quattro castelli della Basilicata – simboli della presenza di Federico II sul nostro territorio – in luoghi di narrazione e di esperienza.

Ogni appuntamento proporrà un concerto seguito da una proiezione cinematografica, in un dialogo tra linguaggi artistici capace di evocare atmosfere, immagini, storie e personaggi che hanno reso il Medioevo una straordinaria stagione di creatività, innovazione e trasformazione culturale.

I concerti vedranno protagonisti musicisti e strumenti ispirati alle sonorità dell’epoca, accompagnando il pubblico in un viaggio immersivo tra le corti e i castelli medievali, mentre i film selezionati, ambientati tra il XII e il XIII secolo, offriranno una rilettura cinematografica di quel periodo storico.

Il primo appuntamento sarà l’inizio di un itinerario culturale che, attraverso il cinema e la musica, intende valorizzare il patrimonio storico e identitario della Basilicata, rendendolo sempre più protagonista di esperienze culturali di qualità».