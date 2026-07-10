EVENTO NAZIONALE A TARANTO PALAMAZZOLA, 25 LUGLIO 2026

Sarà il PalaMazzola di Taranto ad ospitare, sabato 25 luglio, il Taranto Open Games. Sport come veicolo di inclusione e sensibilizzazione: premesse e obiettivi saranno declinati sul parquet del palasport comunale da atleti, tecnici, dirigenti e appassionati.

Protagoniste della giornata due discipline che hanno fatto dell’inclusione la propria missione: il Futs-All, il calcio a cinque inclusivo, promosso da SportInclusion FVG in collaborazione con la Lega Nazionale Dilettanti che sostiene l’evento di Taranto, e il Baskin, promosso da CSAIn.

