Agricoltura, Maratea ospita il confronto con il Ministro Lollobrigida

Maratea ospita il confronto con il Ministro Lollobrigida: agricoltura, sviluppo e futuro della PAC al centro dell’iniziativa.

È il frutto di un lavoro condiviso tra l’Assessorato alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata e il GAL “La Cittadella del Sapere” l’iniziativa “L’Agricoltura come volano di sviluppo dell’Italia e della Basilicata”, in programma sabato 18 luglio 2026, alle ore 18:30, presso il Grand Hotel Pianeta Maratea.

L’appuntamento nasce dalla volontà comune di offrire al territorio un’importante occasione di dialogo e confronto con il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sui temi strategici per il futuro dell’agricoltura italiana: investimenti, reddito degli agricoltori, competitività delle imprese, innovazione, ricambio generazionale e prospettive della PAC post-2027.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Maratea, Cesare Albanese, e del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, i lavori saranno introdotti dal Vicepresidente del Parlamento Rurale Italiano, Nicola Timpone.

Seguirà l’intervento dell’Assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, che introdurrà i temi del confronto con particolare riferimento alle strategie di sviluppo del sistema agricolo lucano e al ruolo della Basilicata nel dibattito sul futuro della Politica Agricola Comune.

Le conclusioni saranno affidate al Ministro Francesco Lollobrigida, che dialogherà con il territorio illustrando le linee di indirizzo del Governo a sostegno dell’agricoltura italiana e confrontandosi con imprese agricole, organizzazioni professionali, amministratori locali e rappresentanti del sistema agroalimentare.

A moderare l’incontro sarà Simona Branchetti, giornalista del TG5.

“Sarà un’occasione preziosa – dichiara l’Assessore alle Politiche Agricole, Carmine Cicala – per ascoltare il territorio e confrontarci con imprenditori agricoli, organizzazioni professionali, amministratori locali, giovani e tutti coloro che credono nel futuro della nostra agricoltura. Sono convinto che le migliori politiche nascano dall’ascolto e dal confronto con chi vive ogni giorno il territorio”.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di dialogo tra istituzioni e sistema produttivo, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra politiche nazionali e bisogni dei territori, promuovendo una visione dell’agricoltura come motore di sviluppo economico, innovazione, coesione sociale e valorizzazione delle aree rurali.